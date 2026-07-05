Скільки людей можна прописати у квартирі за законом

Закон не встановлює максимальної кількості людей, яких можна прописати в одній квартирі, пише 24 Канал.

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Тобто навіть якщо за цією адресою вже зареєстровані інші мешканці, це саме по собі не заважає прописати ще одну людину. Не має значення і площа квартири чи кількість кімнат. Невелике житло не є причиною для відмови, якщо власник погоджується на реєстрацію.

Саме згода власника є головною умовою. Він має підтвердити, що людина може прописатися у його квартирі. Також потрібно подати документи, які підтверджують право на проживання за цією адресою.

Якщо з документами все гаразд, відмовити лише через велику кількість прописаних не можуть. Але коли в маленькій квартирі зареєстровано багато людей, це може викликати додаткові питання під час оформлення.

Чи є обмеження за площею квартири

В Україні справді є соціальна норма житлової площі – 13,65 квадратного метра на людину. Але вона не визначає, скільки людей можна прописати у квартирі.

Цей показник беруть до уваги в інших випадках. Наприклад, коли людина стає на квартирний облік, претендує на поліпшення житлових умов або бере участь у соціальній програмі.

Тому площа квартири може мати значення для державної допомоги, але не працює як заборона на прописку. Якщо житло менше за соціальну норму, це не означає, що власник не може зареєструвати там ще когось.

На що впливає кількість прописаних у квартирі

Кількість зареєстрованих у квартирі осіб може мати практичні наслідки:

Субсидії. Під час розрахунку враховують доходи всіх зареєстрованих, тому більша кількість людей може змінити право на допомогу або її розмір.

Під час розрахунку враховують доходи всіх зареєстрованих, тому більша кількість людей може змінити право на допомогу або її розмір. Соціальні виплати. Деякі види допомоги залежать від складу домогосподарства, який визначають за зареєстрованими мешканцями.

Деякі види допомоги залежать від складу домогосподарства, який визначають за зареєстрованими мешканцями. Комунальні послуги. У житлі без лічильників нарахування часто здійснюють за кількістю прописаних, тому суми у платіжках можуть зрости.

У житлі без лічильників нарахування часто здійснюють за кількістю прописаних, тому суми у платіжках можуть зрости. Військовий облік та виборча адреса. Дані про місце реєстрації використовують для обліку військовозобов'язаних і формування списків виборців.

Чи достатньо техпаспорта для підтвердження права власності

Техпаспорт часто вважають головним документом на квартиру, бо саме в ньому є площа, планування, поверх і технічні характеристики житла. Однак для продажу, дарування, спадщини чи інших юридичних дій цього документа недостатньо.