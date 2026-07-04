Як в Одесі незаконно переоформили нерухомість на 18 мільйонів гривень

Як повідомило ГУНП в Одеській області, до схеми, яка діяла ще у 2019 році, були причетні державний реєстратор, адвокат, приватний нотаріус та інші особи.

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Загалом фігуранти, за версією слідства, незаконно переоформили 8 об'єктів нерухомості. Серед них – 3 квартири площею від 155 до 280 квадратних метрів у провулку Каркашадзе, на вулицях Базарній та Чорноморській, 2 дачі на Великому Фонтані, паркомісце і 2 земельні ділянки.

Спочатку учасники схеми зареєстрували кілька підприємств на підставних осіб. Далі вони використали підроблені документи, щоб створити враження, ніби власниця сама стала співзасновницею однієї з компаній.

У документах це подали так, наче жінка добровільно внесла свою нерухомість до статутного капіталу підприємства. Після цього майно переоформили на іншу підконтрольну компанію, розділили на окремі об'єкти та продали.

Документи мали створити враження, ніби власниця особисто підписувала договори й погодилася на відчуження майна. За даними поліції, так фігуранти намагалися показати переоформлення як законне й ускладнити повернення майна.

Що загрожує учасникам схеми

Усі незаконно відчужені об'єкти арештували через суд. Державному реєстратору, адвокату та приватному нотаріусу повідомили про підозру.

Справу розслідують за кількома статтями Кримінального кодексу. Серед них – шахрайство в особливо великих розмірах, підроблення документів, службове підроблення, легалізація майна, одержаного злочинним шляхом, і втручання в роботу державних реєстрів.

Адвокату вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Водночас суд передбачив можливість внесення застави у 16 мільйонів гривень.

Щодо нотаріуса та державного реєстратора питання про запобіжні заходи ще вирішується. Якщо провину фігурантів доведуть у суді, їм може загрожувати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Чому нотаріус не завжди гарантує безпечну угоду

Багато покупців переконані, що нотаріус повністю перевіряє квартиру перед оформленням договору. Насправді нотаріальне посвідчення не завжди захищає від шахрайства або проблем із правом власності.

Адвокатка Наталія Чацкіс розповіла про випадок, який уже кілька років розглядають у судах. Покупець передав за квартиру близько 200 тисяч доларів і підписав договір у нотаріуса, але право власності так і не отримав.