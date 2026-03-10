Чому нотаріус не завжди гарантує безпечну угоду?

Багато покупців переконані, що нотаріус повністю перевіряє квартиру перед оформленням договору. Насправді нотаріальне посвідчення не завжди захищає від шахрайства або проблем із правом власності, повідомляють Новини LIVE.

Адвокатка Наталія Чацкіс розповіла про випадок, який уже кілька років розглядають у судах. Покупець передав за квартиру близько 200 тисяч доларів і підписав договір у нотаріуса, але право власності так і не отримав.

За її словами, ситуація була стандартною. На угоді були присутні продавець, рієлтор і покупець, сторони підписали документи, а гроші передали.

Проблема з'явилася під час державної реєстрації права власності, коли нотаріус з'ясував, що на квартиру накладено заборону на відчуження. Тобто продати таку квартиру неможливо.

Пізніше стало відомо, що людина, яка отримала гроші, взагалі не була власником житла. Паспорт, який вона показала під час угоди, виявився підробленим. Справжній власник дізнався про ситуацію лише наступного дня і підтвердив, що квартиру не продавав.

І нотаріус мав це все перевірити заздалегідь, але не зробив цього.

Як зменшити ризики під час купівлі квартири?

Адвокатка радить дотримуватися кількох базових правил перед укладенням угоди:

Покупцям варто самостійно обирати нотаріуса, а не погоджуватися на спеціаліста, якого пропонує продавець або рієлтор. Це зменшує ризик неформальних домовленостей між учасниками угоди. Незалежний нотаріус зазвичай ретельніше перевіряє документи та історію нерухомості. Не передавати гроші до завершення державної реєстрації права власності. Якщо виникають технічні затримки, усі учасники угоди мають залишатися у нотаріуса до завершення процедури.

Фахівці також радять залучати юриста, який зможе оцінити можливі ризики перед підписанням документів.

Які документи потрібно перевірити перед купівлею житла?

Перед укладенням договору експерти радять перевірити інформацію про квартиру у державних реєстрах. Особливу увагу варто приділити документам, які підтверджують право власності та відсутність обмежень.

Покупцям рекомендують перевірити:

витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

інформацію про обтяження, арешти або заборони на відчуження;

історію зміни власників квартири;

відомості про можливі судові спори щодо цього житла.

Всі витяги з реєстрів треба вимагати показати ще до того, як ви підписуєте договір і передаєте гроші,

– наголошує Наталія Чацкіс.

Чим небезпечні фіктивні договори дарування?