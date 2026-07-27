ВПО можуть виселити з тимчасового житла: які правила діють зараз

Для ВПО, які перебувають у місцях тимчасового проживання, запровадили нові правила. Вони визначають умови поселення, випадки виселення та скільки часу є на відновлення документів.

За яких умов ВПО можуть виселити з місця тимчасового проживання

ВПО можуть виселити з МТП, якщо людина понад 60 днів без поважної причини там не проживає, розповів народний депутат Павло Фролов.

Виселення можливе і тоді, коли мешканець надав неправдиві дані або понад три рази порушив умови договору. Залишитися у МТП не зможуть і люди, які мають власне житло. Винятком є нерухомість на тимчасово окупованих територіях і територіях бойових дій.

Працездатну людину також можуть виселити, якщо протягом трьох місяців вона не працевлаштувалася, не стала на облік у центрі зайнятості або не виконала інших передбачених вимог.

Мешканців доведеться переселити, якщо об'єкт виключать із переліку МТП. У такому разі адміністрація має попередити людей не пізніше ніж за чотири тижні. Виняток – випадки, коли житло визнали непридатним для проживання.

Перед заселенням об'єкт мають перевірити на відповідність мінімальним вимогам. Без такої перевірки його не зможуть включити до переліку місць тимчасового проживання.

Офіційний договір на проживання у МТП укладається не пізніше з дня заселення на 6 місяців із можливістю продовження,

– зазначив Павло Фролов.

Крім того, для ВПО, які не мають документів, дадуть більше часу для їх відновлення. Нині строк збільшили з 60 до 90 календарних днів, щоб люди встигли їх відновити.

Нагадаємо, у 2026 році для ВПО планують запустити програму "Будиночки в селі". Громади зможуть купувати приватні будинки за кошти держбюджету й передавати їх переселенцям у користування, а самі мешканці оплачуватимуть лише комунальні послуги. Загалом планують придбати близько 1 000 таких осель, а гранична вартість одного будинку становитиме 500 тисяч гривень.