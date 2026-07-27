За яких умов ВПО можуть виселити з місця тимчасового проживання
ВПО можуть виселити з МТП, якщо людина понад 60 днів без поважної причини там не проживає, розповів народний депутат Павло Фролов.
Виселення можливе і тоді, коли мешканець надав неправдиві дані або понад три рази порушив умови договору. Залишитися у МТП не зможуть і люди, які мають власне житло. Винятком є нерухомість на тимчасово окупованих територіях і територіях бойових дій.
Працездатну людину також можуть виселити, якщо протягом трьох місяців вона не працевлаштувалася, не стала на облік у центрі зайнятості або не виконала інших передбачених вимог.
Мешканців доведеться переселити, якщо об'єкт виключать із переліку МТП. У такому разі адміністрація має попередити людей не пізніше ніж за чотири тижні. Виняток – випадки, коли житло визнали непридатним для проживання.Читайте оперативні новини першими Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Перед заселенням об'єкт мають перевірити на відповідність мінімальним вимогам. Без такої перевірки його не зможуть включити до переліку місць тимчасового проживання.
Офіційний договір на проживання у МТП укладається не пізніше з дня заселення на 6 місяців із можливістю продовження,
– зазначив Павло Фролов.
Крім того, для ВПО, які не мають документів, дадуть більше часу для їх відновлення. Нині строк збільшили з 60 до 90 календарних днів, щоб люди встигли їх відновити.
Нагадаємо, у 2026 році для ВПО планують запустити програму "Будиночки в селі". Громади зможуть купувати приватні будинки за кошти держбюджету й передавати їх переселенцям у користування, а самі мешканці оплачуватимуть лише комунальні послуги. Загалом планують придбати близько 1 000 таких осель, а гранична вартість одного будинку становитиме 500 тисяч гривень.