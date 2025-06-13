Оформлення квартири в новобудові: скільки це коштує та як довго триває

Щоб офіційно стати власником квартири, слід оформити відповідне право на володіння цим майном. Загалом процес оформлення не є складним, якщо забудовник надійний, а документи на нерухомість в порядку.

В Україні будь-яка нерухомість має пройти обов'язкову державну реєстрацію. Лише після внесення даних про покупця в Державний реєстр речових прав, він стає повноправним власником, розповідає 24 Канал, посилаючись на блог агентства нерухомості.

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Яка ціна реєстрації та як довго вона триває

За законом, стандартний термін становить 5 робочих днів, але процес можна пришвидшити за додаткову плату. Вартість формується на основі прожиткового мінімуму для працездатних осіб – у 2025 році це 3 028 гривень.

Терміни та суми адміністративного збору:

за 5 робочих днів – 0,1 прожиткового мінімуму (303 гривень);

за 2 робочі дні – 1 прожитковий мінімум (3 028 гривень);

за 1 робочий день – 2 прожиткові мінімуми (6 056 гривень);

за 2 години – 5 прожиткових мінімумів (15 140 гривень).

Додатково потрібно буде заплатити за отримання інформації з реєстру. На паперовому носії – 0,025 прожиткового мінімуму (76 гривень), в електронному вигляді – 0,0125 прожиткового мінімуму (38 гривень).

Якщо на квартиру оформлена іпотека, то додатково сплачується 0,05 прожиткового мінімуму (151 гривня) за реєстрацію обтяження.

Будівництво у найбільших містах України продовжується, попри складну економічну ситуацію. Наприклад, у 2024 році лише один із девелоперів – РІЕЛ – ввів в експлуатацію майже 2 тисячі квартир, а у 2025-му працює над проєктами загальною площею понад 500 тис. м².

Етапи реєстрації права власності

Подача повного пакета документів.

Формування справи реєстратором, який надалі визначає черговість розгляду.

Перевірка документів на законність і достовірність.

Ухвалення рішення – якщо документи в порядку, то дані вносять до реєстру.

Видача готових документів у паперовому чи електронному вигляді.

Оформленням права власності може займатися забудовник або майбутній повноправний власник самостійно. Агенти кажуть, що за умови оформлення забудовником процес може тривати довше, ніж за самостійного оформлення. І це, звісно, буде дорожче.