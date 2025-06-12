Про кутові квартири вже закріпився стереотип, мовляв, це завжди сирість, холод і протяги. У старих будинках це справді так, але в сучасних новобудовах – навряд, кажуть експерти українського макетплейса DIM.RIA, пише 24 Канал.

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Переваги кутових квартир

Тиша. Чим менше суміжних стін із сусідами, тим тихіше у квартирі.

Чим менше суміжних стін із сусідами, тим тихіше у квартирі. Чудове природне освітлення . У кутових помешканнях зазвичай більше вікон, які виходять на різні сторони. Це забезпечує природне освітлення протягом усього дня.

. У кутових помешканнях зазвичай більше вікон, які виходять на різні сторони. Це забезпечує природне освітлення протягом усього дня. Краща вентиляція . Через розміщення вікон з різних сторін можна добре провітрювати квартиру завдяки протягу, навіть у безвітряну погоду.

. Через розміщення вікон з різних сторін можна добре провітрювати квартиру завдяки протягу, навіть у безвітряну погоду. Панорамні вигляд на район чи місто. Подвір'я, район чи навіть місто можна видно з різних ракурсів.

Через упереджену думку про кутові квартири продавці змушені знижувати ціну на таку нерухомість. Для покупців це перевага, адже можна знайти вигідну пропозицію навіть у новобудові.

Потенційні недоліки: що важливо знати

Певні об'єктивні недоліки все ж існують, особливо у кутових квартирах вторинних будинків, зокрема:

тепловтрати . у старих будинках торцеві стіни зазвичай погано утеплені, через що взимку відчувається більший холод і вогкість;

. у старих будинках торцеві стіни зазвичай погано утеплені, через що взимку відчувається більший холод і вогкість; волога . Низька температура стін сприяє утворенню вологи, що призводить до появи грибка.

. Низька температура стін сприяє утворенню вологи, що призводить до появи грибка. спека влітку. У літню пору кутові квартири в старих будинках можуть перегріватися.

Так, кутові квартири мають погану репутацію, тому їх можуть продавати за зниженою ціною. Однак зазвичай це єдина причина, щоб переоцінювати такі помешкання, адже сучасні будинки зводять з утепленим фасадом, там встановлюють сучасне опалення, енергоощадні вікна тощо. Це робить кутові квартири нічим не гіршими за інші типи помешкань.