Найдорожчі квартири, за даними аналітики DIM.RIA, пропонують квартири на Львівщині. Найдешевші – переважно на Хмельниччині, розповідає 24 Канал.

Зверніть увагу Доступні квартири в новобудовах: у яких областях найдешевші та просто бюджетні ціни

Скільки коштують однокімнатні квартири на Заході


Ціни на однокімнатні квартири / Аналітика DIM.RIA

  • Львівська область – 74,3 тисячі доларів;
  • Закарпатська область – 68 тисяч доларів;
  • Волинська область – 54,9 тисячі доларів;
  • Івано-Франківська область – 54,8 тисячі доларів;
  • Рівненська область – 52,3 тисячі доларів;
  • Чернівецька область – 51,2 тисячі доларів;
  • Тернопільська область – 46,3 тисячі доларів;
  • Хмельницька область – 41,1 тисячі доларів.

Які ціни на двокімнатне житло


Ціни на двокімнатні квартири / Аналітика DIM.RIA

  • Львівщина – 95,5 тисячі доларів;
  • Закарпаття – 85,7 тисячі доларів;
  • Чернівеччина – 76,1 тисячі доларів;
  • Івано-Франківщина – 75,5 тисячі доларів;
  • Волинь – 66,2 тисячі доларів;
  • Рівненщина – 65,5 тисячі доларів;
  • Тернопільщина – 62,8 тисячі доларів;
  • Хмельниччина – 55,7 тисячі доларів.

Трикімнатні квартири на вторинці


Ціни на трикімнатні квартири / Аналітика DIM.RIA

  • Львівська область – 113,6 тисячі доларів;
  • Чернівецька область – 97,2 тисячі доларів;
  • Закарпатська область – 92,4 тисячі доларів;
  • Івано-Франківська область – 84,1 тисячі доларів;
  • Волинська область – 76,6 тисячі доларів;
  • Тернопільська область – 71,8 тисячі доларів;
  • Хмельницька область – 66 тисяч доларів;
  • Рівненська область – 65,8 тисячі доларів.

Варто зазначити, що в травні користувачі DIM.RIA найактивніше шукали вторинне житло у Хмельницькій та Волинській областях.