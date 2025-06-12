Найдорожчі квартири, за даними аналітики DIM.RIA, пропонують квартири на Львівщині. Найдешевші – переважно на Хмельниччині, розповідає 24 Канал.
Зверніть увагу Доступні квартири в новобудовах: у яких областях найдешевші та просто бюджетні ціни
Скільки коштують однокімнатні квартири на Заході
Ціни на однокімнатні квартири / Аналітика DIM.RIA
- Львівська область – 74,3 тисячі доларів;
- Закарпатська область – 68 тисяч доларів;
- Волинська область – 54,9 тисячі доларів;
- Івано-Франківська область – 54,8 тисячі доларів;
- Рівненська область – 52,3 тисячі доларів;
- Чернівецька область – 51,2 тисячі доларів;
- Тернопільська область – 46,3 тисячі доларів;
- Хмельницька область – 41,1 тисячі доларів.
Які ціни на двокімнатне житло
Ціни на двокімнатні квартири / Аналітика DIM.RIA
- Львівщина – 95,5 тисячі доларів;
- Закарпаття – 85,7 тисячі доларів;
- Чернівеччина – 76,1 тисячі доларів;
- Івано-Франківщина – 75,5 тисячі доларів;
- Волинь – 66,2 тисячі доларів;
- Рівненщина – 65,5 тисячі доларів;
- Тернопільщина – 62,8 тисячі доларів;
- Хмельниччина – 55,7 тисячі доларів.
Трикімнатні квартири на вторинці
Ціни на трикімнатні квартири / Аналітика DIM.RIA
- Львівська область – 113,6 тисячі доларів;
- Чернівецька область – 97,2 тисячі доларів;
- Закарпатська область – 92,4 тисячі доларів;
- Івано-Франківська область – 84,1 тисячі доларів;
- Волинська область – 76,6 тисячі доларів;
- Тернопільська область – 71,8 тисячі доларів;
- Хмельницька область – 66 тисяч доларів;
- Рівненська область – 65,8 тисячі доларів.
Варто зазначити, що в травні користувачі DIM.RIA найактивніше шукали вторинне житло у Хмельницькій та Волинській областях.