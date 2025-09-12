У столиці Чехії планують побудувати 135-метровий хмарочос. Його особливістю стане незвичайна скульптурна композиція, яка нагадує уламки корабля.

Автор ідеї – відомий скульптор та архітектор Давид Черний. Проєкт реалізує девелоперська компанія Trigema. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на e15.

Що відомо про хмарочос, який стане найвищим у Чехії?

Будівництво хмарочоса під назвою Top Tower заплановане в районі Прага 13, неподалік станції метро "Нове Бутовіце". Це околиця, де вже є чимало офісних центрів і житлових комплексів.

У межах партнерства з містом Trigema вкладе приблизно 75,7 мільйона крон (приблизно 3,1 мільйона євро) у розвиток району – як у вигляді фінансування, так і через оновлення громадських просторів.

Проєктом займається архітектурне бюро Black n’Arch, яке є частиною групи Trigema, разом із самим Давидом Черним.

У Празі збудують найвищий хмарочос Чехії / Фото Black n’Arch, David Černý

У новобудові передбачені офісні приміщення, житлові апартаменти, комерційні площі та громадські зони. Після завершення Top Tower стане найвищою спорудою в Чехії – здійматиметься у небо на 135 метрів. Проте в майбутньому його може перевершити 60-поверховий хмарочос, який зводять в Остраві.

У конструкції будівлі буде передбачена система збору дощової води, яка забезпечуватиме полив рослин. Паркінг працюватиме для всіх мешканців району, а також поблизу побудують окрему багаторівневу автостоянку.

Споруда матиме композицію, яка нагадує уламки корабля / Фото Black n’Arch, David Černý

Перед комплексом планують облаштувати пішохідну зону довжиною один кілометр, що проходитиме повз ще одну знакову роботу Черного – кінетичну скульптуру Trifot, яка нагадує фантастичну істоту в дусі Орвелла.

Як місцеві жителі реагують на майбутню будівлю?

Не всім мешканцям до вподоби ексцентричний дизайн. Хмарочос із сірої сталі матиме вбудований скелет корабля, виконаний у яскраво-червоному кольорі. Такий підхід у стилі провокаційного мистецтва Черного викликав чимало суперечок.

Довідка. Давид Черний відомий своїми сміливими роботами. Серед найвідоміших його проєктів – рухома голова Кафки в центрі Праги.

