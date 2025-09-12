На вежу спирається скелет корабля: у Празі зведуть цікавий хмарочос, що стане найвищим у країні
- У Празі планують побудувати 135-метровий хмарочос Top Tower, який стане найвищим у Чехії.
- Проєкт реалізує компанія Trigema разом із архітектором Давидом Черним.
У столиці Чехії планують побудувати 135-метровий хмарочос. Його особливістю стане незвичайна скульптурна композиція, яка нагадує уламки корабля.
Автор ідеї – відомий скульптор та архітектор Давид Черний. Проєкт реалізує девелоперська компанія Trigema. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на e15.
Що відомо про хмарочос, який стане найвищим у Чехії?
Будівництво хмарочоса під назвою Top Tower заплановане в районі Прага 13, неподалік станції метро "Нове Бутовіце". Це околиця, де вже є чимало офісних центрів і житлових комплексів.
У межах партнерства з містом Trigema вкладе приблизно 75,7 мільйона крон (приблизно 3,1 мільйона євро) у розвиток району – як у вигляді фінансування, так і через оновлення громадських просторів.
Проєктом займається архітектурне бюро Black n’Arch, яке є частиною групи Trigema, разом із самим Давидом Черним.
У Празі збудують найвищий хмарочос Чехії / Фото Black n’Arch, David Černý
У новобудові передбачені офісні приміщення, житлові апартаменти, комерційні площі та громадські зони. Після завершення Top Tower стане найвищою спорудою в Чехії – здійматиметься у небо на 135 метрів. Проте в майбутньому його може перевершити 60-поверховий хмарочос, який зводять в Остраві.
У конструкції будівлі буде передбачена система збору дощової води, яка забезпечуватиме полив рослин. Паркінг працюватиме для всіх мешканців району, а також поблизу побудують окрему багаторівневу автостоянку.
Споруда матиме композицію, яка нагадує уламки корабля / Фото Black n’Arch, David Černý
Перед комплексом планують облаштувати пішохідну зону довжиною один кілометр, що проходитиме повз ще одну знакову роботу Черного – кінетичну скульптуру Trifot, яка нагадує фантастичну істоту в дусі Орвелла.
Як місцеві жителі реагують на майбутню будівлю?
Не всім мешканцям до вподоби ексцентричний дизайн. Хмарочос із сірої сталі матиме вбудований скелет корабля, виконаний у яскраво-червоному кольорі. Такий підхід у стилі провокаційного мистецтва Черного викликав чимало суперечок.
Довідка. Давид Черний відомий своїми сміливими роботами. Серед найвідоміших його проєктів – рухома голова Кафки в центрі Праги.
Що відомо про найвищі хмарочоси у світі?
- У різних країнах світу продовжують з'являтися амбітні проєкти надвисоких будівель. У графстві Великий Манчестер (Велика Британія) можуть дозволити зведення 78-поверхового хмарочоса – найвищого в регіоні. Якщо проєкт отримає схвалення, будівля стане третьою за висотою у країні.
- В Австралії, у місті Голд-Кост, планують збудувати хмарочос, який може стати найвищим у країні. Запроєктована споруда матиме дві секції – житлову та офісну. Житлова частина сягне 101 поверху і майже 400 метрів заввишки.
- У Бразилії вже завершили будівництво нового хмарочоса, який став найвищим житловим будинком Південної Америки й водночас найвищою спорудою країни. Вежі будівлі мають висоту 294 метри та складаються винятково з житлових приміщень.