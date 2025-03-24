Як зросли ціни на приватні будинки на околицях Києва, Львова та Івано-Франківська

В Україні зростає попит на купівлю приватних будинків. Якщо у 2023 році кількість договорів зросла на 76,3%, то у 2024-му зафіксували рекордну кількість договорів на відчуження земельних ділянок.

Приватне житло активно купують у столичному регіоні та на Львівщині. Також популярною залишається Івано-Франківська область, розповідає 24 Канал, посилаючись на коментарі експертів для Delo.ua.

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Як зростають ціни на приватні будинки

З жовтня 2024-го по лютий 2025 року спостерігається різна динаміка зростання цін на заміські будинки. За даними аналітиків OLX Нерухомості, у Київській області середня вартість у гривнях зросла лише на 1% – з 4,58 до 4,62 мільйона гривень.

На Львівщині та Івано-Франківщині зафіксоване підвищення цін на 10%:

Львівська область – було 3,24 мільйона гривень, а стало 3,58 мільйона гривень;

Івано-Франківська область – ціна із 3 мільйонів гривень зросла до 3,3 мільйона гривень.

Нерухомість на Київщині однаково залишається найдорожчою в Україні. Середня ціна в передмісті столиці вища, ніж у Львівській області на 29% та Івано-Франківській на 40%.



Приватні будинки на Київщині / Фото OLX

Вартість формує попит

Інтерес до приватних будинків у Київській, Львівській та Івано-Франківській областях залишається високим, хоча й змінюється залежно від сезону.

Високий попит і формує підвищення цін. За даними OLX Нерухомості, у період з грудня 2024-го по лютий 2025 року Київська область стала лідером за темпами зростання попиту на житло. Кількість відгуків на Київщині зросла на 53%.

У Львівській області попит на приватні будинки зріс на 36%. На Івано-Франківщині інтерес не так змінився, але однаково зацікавленість зросла на 13%.