Частное жилье активно покупают в столичном регионе и на Львовщине. Также популярной остается Ивано-Франковская область, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на комментарии экспертов для Delo.ua.

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Как растут цены на частные дома

С октября 2024-го по февраль 2025 года наблюдается разная динамика роста цен на загородные дома. По данным аналитиков OLX Недвижимости, в Киевской области средняя стоимость в гривнах выросла лишь на 1% – с 4,58 до 4,62 миллиона гривен.

На Львовщине и Ивано-Франковщине зафиксировано повышение цен на 10%:

Львовская область – было 3,24 миллиона гривен, а стало 3,58 миллиона гривен;

Ивано-Франковская область – цена с 3 миллионов гривен выросла до 3,3 миллиона гривен.

Недвижимость в Киевской области все равно остается самой дорогой в Украине. Средняя цена в пригороде столицы выше, чем во Львовской области на 29% и Ивано-Франковской на 40%.



Частные дома на Киевщине / Фото OLX

Стоимость формирует спрос

Интерес к частным домам в Киевской, Львовской и Ивано-Франковской областях остается высоким, хотя и меняется в зависимости от сезона.

Высокий спрос и формирует повышение цен. По данным OLX Недвижимости, в период с декабря 2024-го по февраль 2025 года Киевская область стала лидером по темпам роста спроса на жилье. Количество откликов на Киевщине выросло на 53%.

Во Львовской области спрос на частные дома вырос на 36%. На Ивано-Франковщине интерес не так изменился, но все равно заинтересованность выросла на 13%.