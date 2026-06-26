Продати будинок в Україні стане простіше: що змінилося для власників

В Україні змінили одну з нотаріальних норм, через яку продаж будинку міг зупинитися ще на етапі оформлення документів. Тепер розбіжність між типом будівлі та призначенням земельної ділянки не має автоматично блокувати угоду.

Що змінилося у правилах продажу будинків в Україні

З 12 червня 2026 року в Україні діють оновлені правила для нотаріусів, пише Судово-юридична газета.

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Мін'юст прибрав норму, яка дозволяла відмовити у посвідченні договору, якщо будинок, будівля чи інша нерухомість розташовані на ділянці, призначення якої не збігається з типом забудови.

Раніше через це власники могли мати проблеми ще до підписання угоди. Наприклад, людина хотіла продати будинок, садовий будинок або нежитлову споруду, але нотаріус відмовляв у оформленні договору через документи на землю.

На практиці це стосувалося різних ситуацій. Садовий будинок міг стояти на землі житлової забудови, нежитлова будівля – на садовій ділянці, а споруда – на землі для особистого селянського господарства. Через таку розбіжність продаж, дарування чи інше відчуження майна могли зупинитися ще до завершення угоди.

Після змін така підстава більше не працює сама по собі. Тобто нотаріус не має блокувати договір лише тому, що тип будівлі не збігається з призначенням земельної ділянки.

Водночас це не означає, що будь-який проблемний об'єкт автоматично стає законним. Вимоги земельного, будівельного та містобудівного законодавства залишаються чинними. Зміни стосуються саме оформлення угод, а питання законності будівництва чи використання землі мають перевіряти відповідальні органи.

Які нові правила будівництва запровадили в Україні

Для будинків площею до 200 квадратних метрів діють спрощені умови будівництва. Для початку робіт достатньо схеми намірів, яку розробляє сертифікований архітектор і вносить до електронної системи. Самостійно подати документи більше не можна.

Будинки площею до 500 квадратних метрів теж зводять за спрощеною процедурою, але лише як індивідуальні, садові або дачні об'єкти. Для цього потрібно отримати будівельний паспорт, який визначає основні параметри забудови ділянки.