Як продати квартиру без стресу: поради експертки для швидкого і безпечного продажу

Продаж квартири може стати непростим випробуванням. Неправильно встановлена ціна, юридичні нюанси чи навіть ризик потрапити на шахраїв здатні затягнути або зірвати угоду. Тому, продаючи житло, слід дотримуватися певних алгоритмів.

Що ж варто врахувати про продажі квартири, 24 Канал розповідає з посиланням на коментар президентки Спілки фахівців з нерухомості України Лариси Ставиноги виданню УНН.

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З чого почати продаж житла

Перший крок – знайти надійного рієлтора або агентство нерухомості, яке буде супроводжувати продаж.

Експертка радить звернутися до знайомих за рекомендаціями або переглянути відгуки на сайтах агентств, щоб обрати фахівця, якому можна довіряти.

Вона також зазначає, що важливо враховувати спеціалізацію рієлтора: деякі спеціалісти працюють лише з новобудовами, інші – з комерційною нерухомістю чи земельними ділянками.

Після обрання рієлтора йде первинна консультація та огляд квартири. Спеціаліст аналізує об'єкт, порівнює його з ринковими пропозиціями та пропонує формат подальшої роботи. Далі укладають договір, де фіксують умови співпраці та деталі майбутнього продажу.



Рієлтор допоможу уникнути багатьох труднощі при продажах квартир / Фото Pexels

Потім рієлтор переходить до підготовки рекламного матеріалу. Спочатку він дає рекомендації щодо покращення вигляду квартири – що прибрати, що оновити або змінити, аби зробити оселю більш привабливою для потенційних покупців.

Коли квартира готова до показу, рієлтор разом із власником узгоджують стратегію продажу: чи буде це відкритий ринок, ексклюзивна угода, які канали просування будуть використовуватись.

У більшості випадків, за умови, що власник прислухався до рекомендацій професіонала і не завищує очікування, квартиру вдається продати протягом 2 – 3 місяців.

Як правильно підготувати житло до продажу

Перш ніж виставити квартиру на ринок, важливо встановити її реальну ціну. Це завдання виконує рієлтор: він приїздить на об'єкт, проводить огляд, вивчає актуальні пропозиції та формує аргументовану вартість.

Однак оціночна вартість, встановлена державними структурами, зазвичай суттєво перевищує реальну ціну, за якою майно продається на ринку. Така оцінка не враховує індивідуальні характеристики об'єкта – якість ремонту, технічний стан будинку, інфраструктуру району тощо.

Якісні фото житла приваблюватимуть потенційних покупців / Фото mayak.kiev.ua

Чи реально вдало продати квартиру самостійно

На перший погляд, самостійний продаж квартири може здатися нескладним. Проте, як свідчить практика, усе змінюється, коли доходить до справи.

Продаж без посередників можливий, але варто пам'ятати про небезпеки. За словами рієлторки Ставиноги, були випадки, коли під виглядом покупців діяли злодії: приходили на перегляд, вивчали все, а потім повертались з іншими намірами.

З метою безпеки професійні рієлтори обов'язково перевіряють документи потенційного покупця. Якщо людина готова показати паспорт, залишити свої дані, підписати документ – це вже певний рівень безпеки.

Також, за словами експертки, продавці, які самостійно виходять на ринок нерухомості, часто постають перед труднощами в оформленні документів. Водночас покупці можуть бути готові укласти угоду негайно. У такій ситуації затримки через неготовність документів можуть призвести до втрати зацікавленого покупця.

Як наголошує фахівчиня, реалізувати квартиру за вигідною ціною без посередників майже неможливо. Рієлтори, що представляють інтереси покупця, мають досвід у торгах і знатимуть, як домогтися зниження вартості.

Як створити ефективне оголошення про продаж квартири

Для успішного продажу нерухомості, за словами експертки, потрібен якісний візуальний контент, зокрема фото та відео. Також вона радить мати щонайменше 5 різних варіантів текстових оголошень на один об'єкт. Це дозволяє тестувати різні підходи до подачі та адаптуватися до реакції потенційних покупців.

Опублікувати оголошення варто на популярних платформах: OLX, DIM.RIA, LUN.ua.

