Продаж нерухомості без податку: як рахують строк володіння майном, набутим до 2013 року

Продаж нерухомості, набутої до 2013 року, не завжди передбачає сплату податку. Вирішальне значення має строк володіння майном, який рахують із моменту набуття права власності, а не його пізнішої реєстрації.

Як повідомили в Головному управлінні ДПС у Запорізькій області, права власності на нерухомість, набуту до 1 січня 2013 року, залишаються дійсними, якщо вони відповідали законодавству, яке діяло на той момент. Це стосується як житла, так і земельних ділянок.

Строк володіння такою нерухомістю рахують із моменту набуття права власності, а не з дати її пізнішої реєстрації в електронному реєстрі.

За яких умов права власності визнаються дійсними

Закон про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно передбачає дві умови, за яких права власності, набуті до 2013 року, визнаються дійсними. Достатньо виконання однієї з них:

право власності зареєстрували відповідно до законодавства, яке діяло на момент його виникнення; на момент набуття права власності законодавство не вимагало його обов'язкової реєстрації.

Від правильного визначення строку володіння залежить, чи доведеться платити податок під час продажу нерухомості. За Податковим кодексом, дохід від продажу визначених законом видів житла та земельних ділянок не оподатковується, якщо власник володів майном понад три роки й продає такий об'єкт уперше протягом року.

Якщо ж людина продає іншу нерухомість або здійснює кілька продажів протягом року, можуть застосовуватися інші правила оподаткування.

Нагадаємо, у 2026 році розмір податку під час продажу квартири залежить від строку володіння житлом і кількості угод протягом року. За певних умов продавці сплачують 5% податку на доходи фізичних осіб і 5% військового збору.