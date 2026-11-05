Продажа недвижимости без налога: как рассчитывается срок владения имуществом, приобретенным до 2013 года

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Как сообщили в Главном управлении ГНС в Запорожской области, права собственности на недвижимость, приобретенную до 1 января 2013 года, остаются в силе, если они соответствовали законодательству, действовавшему на тот момент. Это касается как жилья, так и земельных участков.

Срок владения такой недвижимостью исчисляется с момента приобретения права собственности, а не с даты ее последующей регистрации в электронном реестре.

При каких условиях права собственности признаются действительными

Закон о государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество предусматривает два условия, при которых права собственности, приобретенные до 2013 года, признаются действительными. Достаточно выполнения одного из них:

право собственности было зарегистрировано в соответствии с законодательством, действовавшим на момент его возникновения; на момент приобретения права собственности законодательство не требовало его обязательной регистрации.

От правильного определения срока владения зависит, придется ли платить налог при продаже недвижимости. Согласно Налоговому кодексу, доход от продажи определенных законом видов жилья и земельных участков не облагается налогом, если владелец владел имуществом более трех лет и продает такой объект впервые в течение года.

Если же человек продает другую недвижимость или осуществляет несколько продаж в течение года, могут применяться другие правила налогообложения.

Напомним, в 2026 году размер налога при продаже квартиры зависит от срока владения жильем и количества сделок в течение года. При определенных условиях продавцы уплачивают 5% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора.