В Англії продають маєток лицарів-хрестоносців: що не так із будинком

На ринку нерухомості Великої Британії виставлено середньовічний маєток. Історія цієї власності вражає: маєток колись називали "Єрусалимом Святого Івана" і він спочатку використовувався групою ченців, а саме лицарями-госпітальєрами.

Відомо, що будинок розташований в історичному селі Саттон-ат-Хон, що у графстві Кент, й має 8 спалень, вітальню та модернізовану кухню, передає 24 Канал з посиланням на Fox News Digital.

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Чим дивує маєток в Англії?

За даними агентства нерухомості Strutt & Parker, маєток датується 12 століттям. Колись він був місцевою штаб-квартирою та монастирем для лицарів, які воювали в хрестових походах.

Цей історичний будинок, побудований у 1199 році та розташований посеред саду з котеджем-лоджією та колишнім оленячим парком, розташований у чудовому, дуже приватному та захищеному місці,

– йдеться у описі.

Маєток складається з декількох будинків, де головний побудований у георгіанську епоху. Його ще називають "чудовим атмосферним будинком виняткової якості". А на східному кінці будинку розташована каплиця 13 століття.

Крім того, дорога до будинку веде через колишній оленячий парк, яка починається біля 2-кімнатного котеджу й закінчується поворотним з галявиною перед будинком.

Зауважте! Маєток продається за ціною 3,25 мільйона фунтів стерлінгів, що в доларах США 4,4 мільйона.

Який є нюанс щодо купівлі англійського маєтку?

Річ у тім, що однією з умов купівлі є те, що маєток фактично і не продається одразу. Його треба повернути Національному фонду менш ніж за століття. Тобто термін такої оренди закінчується 29 вересня 2122 року.

Як розповів Едвард Черч, агент з нерухомості, такі оголошення щодо продажу маєтку є рідкістю.

Це один з найособливіших будинків, оскільки він перебуває під опікою органу, який охороняє будинки національного значення,

– сказав Черч.

Однак агент зазначив, що в майбутньому можливе продовження оренди.