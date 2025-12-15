Новий розрахунок виплат у "єВідновленні": хто зможе отримати більшу компенсацію

Кабінет Міністрів оновив розрахункову вартість ремонтних робіт у межах програми "єВідновлення". Постанова набирає чинності з 5 січня 2026 року.

Нове рішення визначає, якою буде сума компенсації для українців, чиє житло постраждало від війни, пише 24 Канал з посиланням на Олену Шуляк.

Що саме змінили у розрахунках "єВідновлення"?

Уряд переглянув чек-лист пошкоджень, за яким комісії оцінюють обсяг ремонту житла. Загалом було переглянуто 65 позицій, середню ціну яких підвищили приблизно на 27,5%.

Зауважте! Програма "єВідновлення" не зазнає значних змін. Комісія, як і раніше оглядатиме житло та визначатиме масштаби пошкоджень. Єдина зміна – орієнтованість вартості компенсації на реальні ціни матеріалів та робіт.

Ми оновлюємо розрахунок по "єВідновленню", щоб компенсації відповідали реальній вартості відновлювальних робіт і люди могли швидше повертатися до безпечного життя у власних домівках. Водночас для нас важливо зберігати прозорі й зрозумілі правила надання такої підтримки,

– зазначив Олексій Кулеба.

Старі показники більше не відповідають реальним ринковим цінам. Вартість матеріалів зросла, тоді як розрахунки у програмі тривалий час залишалися незмінними.

Які роботи подорожчали найбільше?

Підвищення торкнулося базових видів ремонту, з якими найчастіше стикаються власники пошкодженого житла. Зокрема:

заміна металевих вхідних дверей тепер оцінюється у 31 тисячу гривень замість попередніх 14 тисяч;

замість попередніх 14 тисяч; вартість відновлення фасадів з утепленням зросла до 3 тисяч гривень за квадратний метр;

за квадратний метр; локальний ремонт покрівлі – 597 гривень за квадратний метр.

Також розширили перелік робіт, які будуть компенсувати програмою:

відновлення каналізації;

опалення;

газопостачання;

електропостачання.

Коли почнуть діяти нові розрахунки?

З 5 січня комісії, які обстежують пошкоджене житло, працюватимуть уже за оновленими розрахунками. Для заявників це означає, що сума компенсації формуватиметься на основі більш реалістичного цінника, а не застарілих нормативів.

Важливо! Водночас граничні максимальні виплати у програмі "єВідновлення" залишаються без змін. Уряд оновив саме розрахункову вартість робіт, а не ліміти компенсацій.

Як це вплине на людей, які подають заявки?

За логікою програми, підвищення розцінок має призвести до зростання середніх сум компенсацій. Це особливо важливо для родин, які планують повноцінний ремонт, а не лише мінімальне усунення пошкоджень.

У Міністерстві розвитку громад та територій зазначають, що програма "єВідновлення" вже допомогла понад 153 тисячам українських родин. Оновлення розрахунків має зробити механізм компенсацій точнішим і більш відповідним реальним витратам на відновлення житла.

Що ще змінилося у програмі "єВідновлення"?