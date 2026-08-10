Прописка не робить власником: які права має зареєстрована у квартирі людина

Прописка у квартирі не означає, що людина отримує частку. Реєстрація місця проживання і право власності – різні речі, хоча їх досі часто плутають.

Які права дає реєстрація місця проживання

Людина може бути зареєстрована у квартирі багато років, але це не робить її власником або співвласником житла. Сама реєстрація не дає частки у нерухомості, розповіла у коментарі РБК-Україна юрист ЮК "Приходько та партнери" Тетяна Тернавська.

Стати власником житла можна на інших підставах. Зокрема, квартиру можна придбати, отримати у подарунок або спадщину, приватизувати чи набути право на неї за рішенням суду. Встановити, кому належить житло та які частки мають співвласники, можна за правовстановлюючими документами і даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

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Тому зареєстрована у квартирі людина, яка не є її власником, не може самостійно розпоряджатися нерухомістю. Вона не має права продати житло, подарувати його, обміняти чи передати в іпотеку.

Водночас право користуватися квартирою може виникати окремо від права власності. Наприклад, підставою для проживання може бути договір або рішення суду. Проте сама прописка такого права автоматично не створює.

Чи може власник виписати зареєстровану людину

Власник приватного житла за певних умов може звернутися до органу реєстрації та зняти повнолітню людину з зареєстрованого місця проживання. Водночас наявність прописки сама по собі не визначає, чи має людина окреме право користуватися квартирою.

Зняття з реєстрації не завжди припиняє інші права людини на житло. Якщо між сторонами виник спір щодо права користування квартирою, його можуть вирішувати окремо, зокрема в суді.

Підставою для проживання можуть бути договір оренди, рішення суду, ордер або інші документи. Якщо таких документів немає, у визначених законом випадках для реєстрації потрібна згода власника або співвласників.

Нагадаємо, реєстрація іншої людини у квартирі може створити для власника додаткові труднощі, зокрема під час продажу житла. Особливо це стосується випадків, коли прописані неповнолітні або між мешканцем і власником виникає спір щодо користування квартирою.