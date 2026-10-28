У США розкішне ранчо за 125 мільйонів продали утричі дешевше, ніж планували

Розкішний маєток Elk Mountain Lodge у штаті Колорадо, що належав американському мільярдеру Вільяму Коху, пішов з молотка усього за 33,5 мільйона доларів. Ця сума виявилася на 73% нижчою за початкові очікування власника.

Що отримав новий власник

Ранчо нагадує справжнє приватне містечко, тож не дивно, що Кох раніше намагався продати його за 125 мільйонів доларів. Але останнім шансом знайти покупця для цього величезного комплексу став аукціон, пише The Times of India.

Маєток розташований у мальовничій долині Касл-Крік і займає близько 52,2 акра, або 21,1 гектара.

Площа головної резиденції становить приблизно 1 545 квадратних метрів. У будинку є вісім спалень і десять ванних кімнат.

На території також облаштовані:

сім гостьових котеджів;

два ставки;

та гараж на вісім автомобілів.

Маєток має вихід до річки, а з ділянки відкриваються краєвиди на гірський хребет Елк.

Загалом у комплексі налічується 15 спалень, 17 повноцінних ванних кімнат і дві додаткові невеликі ванні кімнати.

Загальна площа головного будинку та інших споруд становить близько 2 348 квадратних метрів.

Чому ціна впала з 125 до 33,5 мільйона

Вільям Кох придбав цю нерухомість ще у 2007 році за 26,5 мільйона доларів.

З початку 2025 року він намагався продати її за 125 мільйонів, згодом знизив цінник до 99 мільйонів, але покупців так і не знайшлося.

Зрештою, засновник компанії Oxbow Carbon вирішив виставити ранчо на онлайн-аукціон без резервної ціни, тобто без мінімального порогу для закриття угоди:

Початкова ставка становила 30 мільйонів доларів;

Переможною стала пропозиція на 33,515 мільйона доларів.

Таким чином, найвища ставка виявилася на 91,485 мільйона доларів нижчою за початкову заявлену ціну.

Зауважте Фінальна сума угоди, зафіксована в реєстрах, склала майже 37,8 мільйона доларів. Ця цифра включає додаткові збори та премію покупця, тому вона відрізняється від самої переможної ставки.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про інші незвичайні маєтки, які виставляли на продаж. Зокрема, у Каліфорнії американський мільярдер Дарвін Дісон продавав резиденцію, яку після 15 років перебудови почали називати копією Версальського палацу.