Від 800 доларів за квадрат: як здорожчання ремонтів розганяє ціни на оренду квартир

Інвестиції в житлову нерухомість щороку в Україні потребують дедалі більших вкладень. Що змінилося за час повномасштабної війни та як це впливає на ціни оренди квартир – розповідаємо далі.

Чому оренда квартир у новобудовах дорожчає

Ціни на оренду квартир в Україні демонструють тенденцію до підвищення, хоч достатніх підстав для стрибка ставок бракує. Про це в коментарі 24 Каналу розповіла експертка у сфері нерухомості Каріна Бахолдіна.

За словами експертки, одним із факторів, що тиснуть на ціни, є подорожчання ремонту в новобудовах.

Каріна Бахолдіна Рієлторка, спеціалістка з інвестування в Україні та Іспанії, генеральна директорка Consulting Agency KB Жодних адекватних передумов для підвищення цін на оренду як на первинному, так і на вторинному ринку немає, але вони зростають. Основна ситуація склалася з тим, що дуже здорожчали ремонти. Якщо раніше можна було гарний ремонт у новобудові з дверима прихованого монтажу, з нормальними плінтусами, ламінатом, теплою підлогою зробити за 650 – 800 доларів за метр, то зараз уже це 800 – 1000 доларів за метр.

Крім того, зростають терміни виконання ремонтних робіт. Експертка говорить, що нині за тривалістю весь процес може вимагати ледь не вдвічі більше часу. Якщо раніше можна було розраховувати отримати готовий ремонт квартири за 2,5 – 3 місяці, то зараз процеси можуть розтягнутися на пів року.

Тому нині власники інвестиційних квартир передусім прагнуть компенсувати витрати на ремонт.

Іншим фактором, який тисне на ціну оренди, є запит українців на автономність житла й наявність базової інфраструктури. Очікування чергової складної зими нарощує попит на автономні будинки за містом, особливо якщо там є підвал або підключений генератор.

Пріоритетними серед новобудов є житлові комплекси з паркінгом, газовим автономним опаленням і своєю інфраструктурою.

Велика кількість людей зараз працює у віддаленому форматі з будинку. Їм цінно, коли для того, щоб погуляти з дитиною або купити хліба й молока, достатньо просто спуститися до магазину в ліфті або зайти в сусідній під'їзд. Це має свою цінність на ринку: хоча б якась інфраструктура та автономність. Це дійсно те, що може обґрунтованим, логічним чином на зиму підіймати вартість [оренди, – 24 Канал],

– підсумовує експертка Каріна Бахолдіна.

Нагадаємо, що в серпні на ринку оренди житла традиційно зростає активність. Ключовим фактором для цього є підвищення попиту після відпусток і напередодні нового навчального року. Тож зростання цін на оренду квартир варто очікувати насамперед у великих містах.