Де чекати зростання цін на оренду квартир

У серпні традиційно зростає активність на ринку оренди, зокрема у великих містах через підвищення попиту. Про це в коментарі 24 Каналу розповіла експертка у сфері нерухомості Ірина Луханіна.

Оренда квартири в Україні може подорожчати ближче до осені. Цьому сприятиме сезонний фактор міграції населення до великих міст, спричиненої:

поверненням після літа;

підготовкою до нового навчального року;

зміною роботи або місця проживання.

Ірина Луханіна Рієлторка, аналітикиня ринку Найбільше це може бути помітно передусім у Києві та великих містах, куди продовжується внутрішня міграція. Але і тут є межа. Орендар став не менш раціональним, ніж покупець. Якщо власник намагається підняти ставку просто тому, що "серпень", але квартира цього не варта, люди обирають інший варіант.

З погляду експертки, у першу чергу ці передумови закладають основу для підвищення ставок на якісні квартири. Йдеться про житло в хорошому стані, у будинках із резервним живленням, яке продовжить функціонувати навіть під час перебоїв тепло- та електропостачання.

Дедалі більше значення має вже не тільки район і стан квартири. Після кількох зим під час війни орендарі запитують про генератор, резервне живлення, воду, опалення, роботу ліфтів під час відключень. Я думаю, ближче до осені ця різниця між автономними й неавтономними будинками стане ще помітнішою,

– підсумовує Ірина Луханіна.

Рієлторка зазначає, що в Києві вже помітний досить високий попит на оренду житла, а хороші квартири за адекватною ціною знаходять мешканців швидко. Наприкінці липня однокімнатну квартиру в середньому пропонували приблизно за 19 тисяч гривень на місяць, а двокімнатну – за 28 тисяч гривень.

Зауважимо, що за першу половину 2026 року вартість довгострокової оренди в Україні помітно змінилася. Однак відбулося це не в усіх містах однаково.

Найбільше змінилися ціни на квартири в Харкові та Запоріжжі. Орендувати однокімнатне помешкання в цих містах стало дорожче (на 40% і 33% відповідно). Також ціни зросли в Сумах – на 27%, Одесі – на 26% та Тернополі – на 22%.

Водночас у Вінниці, Житомирі та Херсоні медіанна вартість оренди залишилася на рівні початку року.