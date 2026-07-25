Як змінилася довгострокова оренда квартир

За даними OLX Нерухомість, за перше півріччя кількість активних оголошень про довгострокову оренду квартир скоротилася на 5%. Попит при цьому помітно зріс: на одне оголошення припадає в середньому 15,1 відгука – на 30% більше, ніж на початку року.

Медіанна вартість оренди квартир по Україні за цей час зросла на 15%. Найбільше однокімнатні квартири подорожчали у Харкові – на 40% та Запоріжжі – на 33%.

Оренда також подорожчала у Сумах – на 27%, Одесі – на 26% та Тернополі – на 22%. Натомість у Вінниці, Житомирі та Херсоні медіанна вартість оренди залишилася на рівні початку року.

Найдорожчим містом для оренди однокімнатної квартири залишається Ужгород. Попит на квартири зростав на тлі скорочення кількості оголошень, а медіанна вартість оренди загалом по країні пішла вгору. Така динаміка пов'язана насамперед із безпековою ситуацією та частотою обстрілів, через які люди продовжують шукати житло в інших регіонах.

Як змінилася довгострокова оренда будинків

На ринку оренди приватних будинків пропозиція, навпаки, зросла. За перше півріччя кількість активних оголошень збільшилася на 13%, а середня кількість відгуків на одне оголошення – на 9%.

За цей же час медіанна вартість оренди будинків по Україні зросла на 29% і сягнула 45 тисяч гривень. Найдорожчим залишається Київ, де медіанна ціна становить 112 026 гривень – на 7% більше, ніж на початку року.

Найсильніше оренда будинків подорожчала у Харкові – на 82%, Тернополі – на 77% та Дніпрі – на 67%. У Луцьку, Рівному та Хмельницькому ціни не змінилися. Натомість у кількох містах оренда стала дешевшою. Найбільше ціни знизилися у Миколаєві – на 33% та Івано-Франківську – на 21%.

Будинки при цьому дорожчали швидше за квартири, хоча пропозиція в цьому сегменті також збільшилася. Попит теж залишався активним: середня кількість відгуків на одне оголошення за пів року зросла на 9%.

Нагадаємо, у частині українських міст оренда однокімнатної квартири забирає понад половину середньої зарплати. Найбільше – в Ужгороді, де на неї потрібно близько 75% місячного доходу, у Львові – 66%, Івано-Франківську – 65%, Луцьку – 60%. Для двокімнатного житла ситуація ще складніша: в Ужгороді орендна плата сягає 114% середньої зарплати.