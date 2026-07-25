Как изменилась долгосрочная аренда квартир

По данным OLX Недвижимость , за первое полугодие количество активных объявлений о долгосрочной аренде квартир сократилось на 5%. Спрос при этом заметно вырос: на одно объявление приходится в среднем 15,1 отклика – на 30% больше, чем в начале года.

Медианная стоимость аренды квартир в Украине за это время выросла на 15%. Больше однокомнатные квартиры подорожали в Харькове – на 40% и Запорожье – на 33%.

Аренда также подорожала в Сумах – на 27%, в Одессе – на 26% и Тернополе – на 22%. В Виннице, Житомире и Херсоне медианная стоимость аренды осталась на уровне начала года.

Самым дорогим городом для аренды однокомнатной квартиры остается Ужгород. Спрос на квартиры рос на фоне сокращения количества объявлений, а медианная стоимость аренды в целом по стране пошла вверх. Такая динамика связана, прежде всего, с ситуацией безопасности и частотой обстрелов, через которые люди продолжают искать жилье в других регионах.

Как изменилась долгосрочная аренда домов

На рынке аренды частных домов предложение, напротив, выросло. За первое полугодие количество активных объявлений увеличилось на 13%, а среднее количество отзывов на одно объявление – на 9%.

За это же время медиа стоимость аренды домов по Украине выросла на 29% и достигла 45 тысяч гривен. Самым дорогим остается Киев, где медианная цена составляет 112 026 гривен – на 7% больше, чем в начале года.

Сильнее всего аренда домов подорожала в Харькове – на 82%, Тернополе – на 77% и Днепре – на 67%. В Луцке, Ровно и Хмельницком цены не изменились. А в нескольких городах аренда стала дешевле. Больше цены снизились в Николаеве - на 33% и Ивано-Франковске - на 21%.

Дома при этом дорожали быстрее квартир, хотя предложение в этом сегменте также увеличилось. Спрос тоже оставался активным: среднее количество отзывов на одно объявление за полгода выросло на 9%.

Напомним, в части украинских городов аренда однокомнатной квартиры занимает более половины средней зарплаты . Больше всего – в Ужгороде, где на нее нужно около 75% месячного дохода, во Львове – 66%, Ивано-Франковске – 65%, Луцке – 60%. Для двухкомнатного жилья ситуация еще более сложная: в Ужгороде арендная плата составляет 114% средней зарплаты.