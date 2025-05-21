З чого почати ремонт у старій квартирі: головні кроки, які варто знати кожному власникові

Ремонт старої квартири може лякати, адже це нелегкий процес, який ще й потягне чималі витрати. Та насправді, якщо мати чіткий план дій, список основних робіт і фінансовий розрахунок, вдасться уникнути багатьох труднощів і отримати якнайкращий результат.

Найперше слід визначити, який тип ремонту потрібен у квартирі. Для цього слід оцінити стан приміщення, власні можливості та пороздумувати, який результат хотілося б побачити, розповідає 24 Канал, посилаючись на Keramis.

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Крок 1. Тип ремонту

Косметичний ремонт

Він передбачає оновлення лише зовнішнього вигляду приміщення. Найчастіше до косметичного ремонту зараховують заміну плитки, перефарбування стін, оновлення вимикачів, елементів освітлення та сантехніки. Іноді це також реставрація підлогового покриття або повна заміна, а ще робота з міжкімнатними дверима та дверною фурнітурою. Тобто мета косметичного ремонту – освіжити дизайн та виправити певні дефекти.

Капітальний ремонт

Означає повну заміну всіх конструкцій у приміщенні: від комунікацій та обробки стелі, підлоги та стін і до меблів та технічного обладнання. До капітальних робіт ще зараховують перепланування приміщень та зміну їхнього призначення.

Фахівці вважають, що капітальний ремонт слід організувати в будь-якій квартирі старого житлового фонду, якщо їй 30 і більше років. Починати сам процес ремонту радять з утилізації старих меблів та демонтажу обробки, електропроводки, труб і сантехнічного обладнання.

Крок 2. Стиль дизайну

Ремонт будь-якого житла починається з вибору стилю дизайну інтер'єру. Це не лише про естетику, а й про комфорт мешканців. Серед найпопулярніших стилів дизайну називають мінімалізм, лофт і скандинавський.

На цьому етапі також створюють проєкт квартири та її візуалізацію. Невеликі квартири проєкту, як такого, не потребують. А от візуалізація, де буде розміщення меблів, сантехніки, підбір обробки і кольорів у кімнатах справді потрібна. Її, до речі, можна спробувати створити самостійно, – для цього є багато безплатних додатків.

Крок 3. Підрядники

Якщо господар планує бюджетний ремонт, то його загалом можна зробити самостійно. Однак, якщо у квартирі треба вирівняти стіни, прокласти комунікації, встановити двері та вікна, то краще звернутися до фахівців. Спроба зробити все самостійно без належного досвіду може призвести до небажаного результату та незапланованих витрат. Власне, і тому наймання підрядників може навпаки зекономити кошти.



Краще за змоги звернутися до підрядників / Фото Pexels

Крок 4. Матеріали та інструменти

Наступний етап – розрахунок кількості та типу необхідних будівельних матеріалів, розхідників та обладнання. У господаря має бути список всього, що потрібно для ремонту. Так він зорієнтується, що потрібно купити, що мають підрядники, а що можна позичити або взяти в оренду.

Всі оздоблювальні матеріали краще купувати з невеликим запасом, адже можна потрапити на брак.

Крок 5. Бюджет

Складання докладного кошторису – важливий крок. Це не лише питання грошей, а фінансових можливостей, а відтак і пріоритетності завдань. Щоб розрахунки були правильними, слід зробити детальні заміри приміщень, порахувати площу стін, підлоги та стелі, визначити розміри та кількість вікон, дверей, деталей сантехніки тощо.

Підбити кінцеву суму можна як самостійно, так і з підрядником. У будь-якому випадку варто розраховувати на +10 – 20% до загальної суми на несподівані витрати.