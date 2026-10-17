Ремонт у суботу: чи можна свердлити стіни та що загрожує за шум

Субота – зручний день для ремонту, однак гучні роботи у квартирі можуть порушувати право сусідів на відпочинок. Українське законодавство встановлює обмеження на шум від будівельних робіт, а за недотримання правил можуть оштрафувати.

Чи дозволено робити ремонт у квартирі в суботу

В Україні проведення ремонтних робіт, які супроводжуються шумом, регулює стаття 32 Закону "Про систему громадського здоров'я". Вона передбачає, що в робочі дні такі роботи заборонені з 21:00 до 08:00, а у святкові та неробочі дні — цілодобово. Водночас місцева влада може встановлювати додаткові правила дотримання тиші.

Зверніть увагу! Тому якщо субота у відповідному випадку є вихідним або неробочим днем, проводити шумний ремонт протягом доби не можна. Це стосується, зокрема, робіт із використанням перфоратора, дриля, молотка та іншого інструменту, який створює значний шум. Перед початком ремонту варто також перевірити правила, чинні у конкретному населеному пункті та будинку.

Водночас закон передбачає виняток: ремонтні та будівельні роботи у святкові й неробочі дні можуть проводитися за згодою мешканців усіх прилеглих квартир. Власник або орендар приміщення, де планують ремонт, має заздалегідь повідомити сусідів про початок робіт. Саме лише попередження не замінює їхньої згоди.

Важливо! Якщо ж ремонт не супроводжується шумом, який поширюється за межі квартири, ситуація інша. Наприклад, фарбування стін або збирання меблів зазвичай не створюють такого шумового навантаження, як свердління чи демонтаж. Проте загальні вимоги щодо допустимого рівня шуму та місцеві правила все одно потрібно враховувати.

Який штраф загрожує за шумний ремонт у вихідні

Якщо сусіди проводять гучні ремонтні роботи всупереч установленим обмеженням, можна спробувати владнати ситуацію розмовою. Якщо це не допомагає, варто звернутися до поліції за номером 102, щоб повідомити про можливе порушення тиші. Правоохоронці можуть зафіксувати обставини та вирішити питання про адміністративну відповідальність.

Зверніть увагу! Відповідальність за порушення правил тиші передбачена статтею 182 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За перше порушення для громадян передбачено попередження або штраф від 5 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — від 85 до 255 гривень. За повторне порушення протягом року штраф може становити від 255 до 510 гривень із можливою конфіскацією предметів порушення тиші.

Варто враховувати, що сам факт проведення ремонту в суботу ще не означає автоматичного штрафу: мають значення характер робіт, рівень шуму, статус дня та наявність необхідної згоди сусідів у випадках, передбачених законом.

Важливо! Отже, перш ніж братися за перфоратор у вихідний, варто узгодити гучні роботи з мешканцями прилеглих квартир і перевірити місцеві правила. Якщо ж ідеться про тихі роботи, які не заважають сусідам і не порушують допустимих норм шуму, можливостей для ремонту значно більше.

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