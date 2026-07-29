Через ці помилки можуть відмовити в реєстрації нерухомості через Дію: що перевірити

Оформлення нерухомості через Дію може здаватися простим, але навіть дрібна помилка в документах може стати причиною відмови. Тому перед поданням заяви важливо правильно підготувати файли та перевірити всі дані.

Як підготувати документи для реєстрації нерухомості через Дію

Для реєстрації права власності онлайн потрібно підготувати електронні копії документів, які підтверджують право на нерухомість. Їх потрібно саме сканувати, а не фотографувати на телефон, зазначається на порталі Верховної Ради.

Файли мають бути у форматі PDF із роздільною здатністю 150 dpi. Якщо документ складається з кількох сторінок, їх потрібно об'єднати в один файл. Кожен окремий документ завантажують окремим PDF-файлом.

Важливо, щоб текст, підписи, печатки та реквізити добре читалися. Сторінки не мають бути обрізаними, перекошеними чи перевернутими, а частина документа – закритою. На скан-копії також потрібно накласти кваліфікований електронний підпис, який підтверджує відповідність копії оригіналу.

Під час подання заяви потрібно вказати дані про документ: його тип, серію за наявності, номер, дату видачі, орган, який його видав, строк дії, якщо він передбачений, та інші необхідні відомості.

Через що можуть відмовити в реєстрації нерухомості

Відмову можна отримати через помилки у файлах або даних про документ. Наприклад, якщо замість скану завантажили фотографію, частину тексту неможливо прочитати або не видно підписів, печаток чи реквізитів.

Відмовити можуть і через обрізані чи перевернуті сторінки, неправильно сформований багатосторінковий документ або відсутність потрібних відомостей. Причиною також можуть стати некоректно вказані дані про документ.

Нагадаємо, у 10 областях України, які постраждали від війни, спростили процедуру реєстрації права власності на нерухомість. Власники житла з цих регіонів можуть подати документи на реєстрацію в будь-якому безпечному регіоні країни.