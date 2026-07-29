Як підготувати документи для реєстрації нерухомості через Дію

Для реєстрації права власності онлайн потрібно підготувати електронні копії документів, які підтверджують право на нерухомість. Їх потрібно саме сканувати, а не фотографувати на телефон, зазначається на порталі Верховної Ради.

Файли мають бути у форматі PDF із роздільною здатністю 150 dpi. Якщо документ складається з кількох сторінок, їх потрібно об'єднати в один файл. Кожен окремий документ завантажують окремим PDF-файлом.

Важливо, щоб текст, підписи, печатки та реквізити добре читалися. Сторінки не мають бути обрізаними, перекошеними чи перевернутими, а частина документа – закритою. На скан-копії також потрібно накласти кваліфікований електронний підпис, який підтверджує відповідність копії оригіналу.

Під час подання заяви потрібно вказати дані про документ: його тип, серію за наявності, номер, дату видачі, орган, який його видав, строк дії, якщо він передбачений, та інші необхідні відомості.

Через що можуть відмовити в реєстрації нерухомості

Відмову можна отримати через помилки у файлах або даних про документ. Наприклад, якщо замість скану завантажили фотографію, частину тексту неможливо прочитати або не видно підписів, печаток чи реквізитів.

Відмовити можуть і через обрізані чи перевернуті сторінки, неправильно сформований багатосторінковий документ або відсутність потрібних відомостей. Причиною також можуть стати некоректно вказані дані про документ.

Нагадаємо, у 10 областях України, які постраждали від війни, спростили процедуру реєстрації права власності на нерухомість. Власники житла з цих регіонів можуть подати документи на реєстрацію в будь-якому безпечному регіоні країни.