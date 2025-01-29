Реєстрація житла у 2025 році: чи справді можуть забрати квартиру або будинок, якщо її не пройти

Часто у мережі поширюють інформацію, що українці, які не зареєструють власне житло у реєстрі, залишаться без квартири чи будинку. Слід знати певну інформацію, аби бути спокійним за своє житло.

Чому важливо реєструвати помешкання, 24 Канал розповідає з посиланням на адвоката Романа Сімутіна.

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Про реєстрацію житла до 2013 року і після

Відповідно до Цивільного кодексу України, людина набуває права власності на нерухомість тільки після того, як зареєструє її в Реєстрі прав на нерухоме майно. Якщо ж цього не зробити, у держави начебто й з'являться підстави для того, аби відібрати квартиру. Однак насправді це формально.

Реєстр запрацював у 2013 році, тож інформації про більшість квартир, які приватизовані або придбані до того часу, в базі немає. Тому держава нібито має право подати позов і забрати незареєстроване житло. Проте адвокат наголосив, що за свою практику жодного разу не бачив таких рішень. У майбутньому їх також не буде. Адже, як зауважив Сімутін, право власності виникло ще до внесення змін до Цивільного кодексу та гарантоване Конституцією.

Якщо говорити про ситуацію після 2013 року, то якщо йдеться про житло вторинного ринку, нотаріус під час купівлі або продажу нерухомості вносить інформацію в реєстр. Угоду не здійснять, доки технічна документація не буде оновлена. У випадку купівлі житла в новобудові людина стає власником квартири на підставі переданих речових прав.



Придбану нерухомість слід зареєструвати, аби уникнути проблем / Фото Depositphoto

Чому потрібно реєструвати нерухомість

Інформація про квартири, придбані або приватизовані до 2013 року, є лише у двох місцях:

у БТІ (Бюро технічної інвентаризації);

в органі місцевого самоврядування.

Якщо, наприклад, ваш будинок розбомблять, тоді вам буде дуже складно довести право на своє житло. Схожі випадки виникають з нерухомістю на окупованих територіях, оскільки люди не можуть довести право власності, бо житло згоріло, або вони поспіхом залишали квартиру і не взяли документи,

– розповів адвокат.

Та наголосив, що реєстр натомість "не горить", там буквально за декілька кліків і з будь-якого куточка світу можна сформувати витяг про майно.

Крім того, якщо не реєструвати нерухомість, придбану на первинному ринку, це можуть зробити за вас шахраї, заручившись підтримкою недобросовісного забудовника.

"Якщо ви не внесли дані про квартиру в реєстр речових прав це не страшно, але краще це зробити та бути спокійним", – підсумував адвокат.