Токіо не на першому місці: як змінився рейтинг найбільших міст світу у 2025 році

Урбанізація стрімко змінює вигляд сучасного світу, і дедалі більше людей обирають життя у великих містах. Новий звіт ООН демонструє, як змінилися рейтинги найбільших мегаполісів світу.

Як зросла частка жителів міст за останні десятиліття?

Порівняно з серединою 20 століття масштаби урбанізації значно збільшилися, пише 24 Канал з посиланням на Forbes.

Якщо у 1950-х роках лише п'ята частина мешкала у містах, то тепер у них живе вже майже половина населення планети. Очікується, що до 2050 року дві третини людства будуть проживати у містах.

Цікаво! Кількість міст з населенням понад 10 мільйонів осіб зросла у чотири рази. Понад половина з 33 міст розташована в Азії.

Які мегаполіси стали найбільшими у 2025 році?

За даними доповіді ООН "World Urbanization Prospects 2025", в число 10 найнаселеніших мегаполісів увійшли азійські агломерації, а єдиним представником Африки є Каїр.

Вулиці Токіо / Фото Forbes

У Європі найбільшим містом залишається Стамбул, а найменшим мегаполісом є Лондон. З Америки у список найбільших мегаполісів входять лише два міста – Нью-Йорк та Лос-Анджелес.

Хто очолив список найнаселеніших міст планети?

Найбільшим містом світу стала Джакарта, випередивши багаторічного лідера – Токіо. У 2025 році у найнаселенішому місті проживає близько 42 мільйонів.

За звітом ООН, рейтинг такий:

Джакарта – 42 мільйони; Дака – 37 мільйонів; Токіо – 33 мільйони; Нью-Делі – 30,2 мільйона; Шанхай – 29,6 мільйона; Гуанчжоу – 27,6 мільйона; Каїр – 25 мільйонів; Маніла – 24,7 мільйона; Колката – 22,5 мільйони; Сеул – 22,5 мільйони.

Чому рейтинги сильно змінились?

Різкі зміни у переліку не є наслідком глобальної міграції. ООН пояснює це оновленою методикою підрахунку. Попередні звіти спиралися на національні статистичні критерії, відтепер нова технологія використовує уніфікований підхід.

Базуючись на єдиній системі класифікації міських та сільських територій, дослідники змогли порівняти дані 237 країн та регіонів у довгостроковій перспективі. Водночас національні визначення також збережені для внутрішніх потреб держав.

Урбанізація – визначальна сила нашого часу. За умови всеохопного та стратегічного управління вона може відкрити трансформаційні шляхи для боротьби зі зміною клімату, економічного зростання та соціальної рівності,

– зауважив заступник Генерального секретаря ООН з економічних і соціальних питань.

За прогнозами ООН, найбільший ріст міського населення припаде на сім країн: Індію, Нігерію, Пакистан, Демократичну Республіку Конго, Єгипет, Бангладеш та Ефіопію.

