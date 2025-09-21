При пошуку житла для оренди орендарі часто стикаються з різними умовами – від обов'язкових платежів до додаткових "бонусів".

Один з рієлторів пояснив, які послуги та опції варто вважати базовим мінімумом, а які – належать до категорії розкішного максимуму. Про це він написав у Threads, передає 24 Канал.

Що входить у "Базовий мінімум"?

За словами експерта, базові речі при здачі квартири в оренду – це ті умови, без яких важко говорити про нормальне проживання:

страхова оплата при заселенні;

клінінг перед тим, як у квартиру заїде новий орендар;

можливість орендодавця оглядати житло приблизно раз на місяць.

Це стандарт, який вважається елементарною нормою на ринку.

Що таке "Розкішний максимум"?

Деякі опції не є обов'язковими, але значно підвищують комфорт і ціну житла, на думку рієлтора. До них належать:

наявність двоспального ліжка;

попередня хімчистка меблів;

сучасна техніка, зокрема кондиціонер і посудомийна машина.

Такі умови сприймаються як додаткова перевага, за яку орендодавець може підняти орендну плату.



Рієлтор назвав справжні правила оренди квартир / Фото Unsplash

