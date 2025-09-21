"Базовий мінімум" чи "Розкішний максимум": рієлтор назвав справжні правила оренди квартир
- Рієлтор пояснив, що базовий мінімум оренди включає страхову оплату, клінінг перед заселенням, і можливість огляду житла раз на місяць.
- До розкішного максимуму належать двоспальне ліжко, хімчистка меблів, і сучасна техніка, які підвищують комфорт і ціну оренди.
При пошуку житла для оренди орендарі часто стикаються з різними умовами – від обов'язкових платежів до додаткових "бонусів".
Один з рієлторів пояснив, які послуги та опції варто вважати базовим мінімумом, а які – належать до категорії розкішного максимуму. Про це він написав у Threads, передає 24 Канал.
Що входить у "Базовий мінімум"?
За словами експерта, базові речі при здачі квартири в оренду – це ті умови, без яких важко говорити про нормальне проживання:
- страхова оплата при заселенні;
- клінінг перед тим, як у квартиру заїде новий орендар;
- можливість орендодавця оглядати житло приблизно раз на місяць.
Це стандарт, який вважається елементарною нормою на ринку.
Що таке "Розкішний максимум"?
Деякі опції не є обов'язковими, але значно підвищують комфорт і ціну житла, на думку рієлтора. До них належать:
- наявність двоспального ліжка;
- попередня хімчистка меблів;
- сучасна техніка, зокрема кондиціонер і посудомийна машина.
Такі умови сприймаються як додаткова перевага, за яку орендодавець може підняти орендну плату.
Рієлтор назвав справжні правила оренди квартир / Фото Unsplash
В Україні хочуть врегулювати роботу рієлторів: що про це відомо?
В Україні знову заговорили про врегулювання роботи рієлторів. Петиція, яка вже набрала понад 25 тисяч голосів, вимагає чіткіших правил для учасників ринку нерухомості.
Серед пропозицій – обов'язкова реєстрація рієлторів як ФОПів чи юридичних осіб, сертифікація та навчання, укладання прозорих договорів із клієнтами, а також заборона стягувати комісію без фактичного звернення людини.
Автори також закликають створити робочу групу для розробки нормативного акта та передбачити адміністративну відповідальність за порушення.