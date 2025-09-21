Укр Рус
21 сентября, 12:25
"Базовый минимум" или "Роскошный максимум": риелтор назвал настоящие правила аренды квартир

Алена Захарова
Основні тези
  • Риелтор объяснил, что базовый минимум аренды включает страховую оплату, клининг перед заселением, и возможность осмотра жилья раз в месяц.
  • К роскошному максимуму относятся двуспальная кровать, химчистка мебели, и современная техника, которые повышают комфорт и цену аренды.

При поиске жилья для аренды арендаторы часто сталкиваются с различными условиями – от обязательных платежей до дополнительных "бонусов".

Один из риелторов объяснил, какие услуги и опции следует считать базовым минимумом, а какие – относятся к категории роскошного максимума. Об этом он написал в Threads, передает 24 Канал. 

Что входит в "Базовый минимум"?

По словам эксперта, базовые вещи при сдаче квартиры в аренду – это те условия, без которых трудно говорить о нормальном проживании:

  • страховая оплата при заселении;
  • клининг перед тем, как в квартиру заедет новый арендатор;
  • возможность арендодателя осматривать жилье примерно раз в месяц.

Это стандарт, который считается элементарной нормой на рынке.

Что такое "Роскошный максимум"?

Некоторые опции не являются обязательными, но значительно повышают комфорт и цену жилья, по мнению риелтора. К ним относятся:

  • наличие двуспальной кровати;
  • предварительная химчистка мебели;
  • современная техника, в частности кондиционер и посудомоечная машина.

Такие условия воспринимаются как дополнительное преимущество, за которое арендодатель может поднять арендную плату.


Риелтор назвал настоящие правила аренды квартир / Фото Unsplash

В Украине хотят урегулировать работу риелторов: что об этом известно?

  • В Украине снова заговорили об урегулировании работы риелторов. Петиция, которая уже набрала более 25 тысяч голосов, требует более четких правил для участников рынка недвижимости.
  • Среди предложений – обязательная регистрация риелторов как ФЛП или юридических лиц, сертификация и обучение, заключение прозрачных договоров с клиентами, а также запрет взимать комиссию без фактического обращения человека.
  • Авторы также призывают создать рабочую группу для разработки нормативного акта и предусмотреть административную ответственность за нарушения.