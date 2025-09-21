При поиске жилья для аренды арендаторы часто сталкиваются с различными условиями – от обязательных платежей до дополнительных "бонусов".

Один из риелторов объяснил, какие услуги и опции следует считать базовым минимумом, а какие – относятся к категории роскошного максимума. Об этом он написал в Threads, передает 24 Канал.

Что входит в "Базовый минимум"?

По словам эксперта, базовые вещи при сдаче квартиры в аренду – это те условия, без которых трудно говорить о нормальном проживании:

страховая оплата при заселении;

клининг перед тем, как в квартиру заедет новый арендатор;

возможность арендодателя осматривать жилье примерно раз в месяц.

Это стандарт, который считается элементарной нормой на рынке.

Что такое "Роскошный максимум"?

Некоторые опции не являются обязательными, но значительно повышают комфорт и цену жилья, по мнению риелтора. К ним относятся:

наличие двуспальной кровати;

предварительная химчистка мебели;

современная техника, в частности кондиционер и посудомоечная машина.

Такие условия воспринимаются как дополнительное преимущество, за которое арендодатель может поднять арендную плату.



Риелтор назвал настоящие правила аренды квартир / Фото Unsplash

