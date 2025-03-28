Чоловік купив розкладний будинок у популярному інтернет-магазині: що йому приїхало

Американець купив розкладний будинок за 39 тисяч доларів на Amazon. Коли житло доставили, чоловік був приголомшений його міцністю і сучасним виглядом.

Натан Грем, який веде популярний ютюб-канал Unspeakable, опублікував відео про свій новий будинок, розповідає 24 Канал.

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Який вигляд має розкладний будинок

На відео Натан із друзями розпаковує будинок, який у складеному вигляді нагадує коробку. Для того, щоб житло стало повноцінним, потрібно було скласти два окремі крила, що чоловіки й зробили.

Ми його створили, хоч я трохи хвилювався, що нас можуть обдурити, купуючи цю річ,

– поділився блогер.

Будинок доставили не порожнім – всередині був диван, двоярусне ліжко, телевізор і навіть туалет із душем. Ютубер навіть виконав зухвалий трюк, поставивши всі меблі на дах, щоб перевірити їхню міцність.

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Однак пізніше він був шокований, виявивши, що в будинку відсутні електричні розетки: "Я намагався знайти куди підключити холодильник, але там не було електричних розеток. Як ми маємо підключати прилади? Як ми маємо готувати їжу?"

Пізніше спантеличений Натан зрозумів свою помилку – він забув прочитати дрібний шрифт в описі до будинку. Там мовилося про те, що покупці самі мають подбати про електрику, тому чоловік придбав генератор.

"Я хочу такий будинок"

Відео американця зібрало понад 8 мільйонів переглядів. Користувачі не могли втриматися, щоб не висловити хто здивування, а хто захват:

Я хочу такий будинок. Він такий чудовий. Це буде так круто!

Спочатку я подумав: "Чому будинок такий маленький?", поки не побачив, що ти можеш розширити його!

Мені насправді подобається цей будинок. Виглядає дуже гарно і просторо. Цікаво, чи потрібно вам платити податки на нерухомість?

На Amazon пропонують багато розкладних будинків вартістю від 10 тисяч фунтів, тому досвід Натана не єдиний. В описі вказано, що таке житло слугуватиме до 30 років. Оскільки ціни на будинки постійно зростають, люди шукають альтернативу традиційним помешканням.