Будинок є не просто експериментом із формами, а втіленням любові до навколишнього середовища. Про це розповідає 24 Канал, посилаючись на Realtor.com.

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Який вигляд має будинок з червоних бочок

Проєкт розробив відомий місцевий архітектор Мікі Муенніг, якого називають "людиною, яка побудувала Біг-Сур". Це не перший екологічний будинок американця, який стає наче частина природи. Однак Barrel House справді унікальний, адже за основу архітектор взяв винні бочки.

Будинок загальною площею 180 квадратів складається з двох з'єднаних бочок. Оскільки конструкція виявилася високою, це дало змогу спланувати два поверхи. На нижньому рівні розташовані дві спальні, туалетна кімната, відкрита кухня та мансарда.

Унікальне житло з виглядом на Тихий океан / Фото Realtor.com

Кожне приміщення організоване так, що вдень добре освітлюється сонцем. А ще з панорамних вікон можна милуватися виглядом на океан і прибережний ландшафт.

Є гостьовий котедж і навіть город

На території площею 5 акрів розташований гостьовий котедж. Він також зроблений з відновленої винної бочки з червоного дерева. Всередині є затишна спальня, повноцінна кухня, душова, тераса та обідня зона просто неба.

Поблизу розташований город і сад, а приватна пішохідна доріжка веде до прихованого пляжу під кручами. Попри відчутне усамітнення, будинок розташований лише за кілька хвилин їзди від ключової місцевої інфраструктури.

Цікаво, що Barrel House довго перебував у власності лише однієї сім'ї. Понад 40 років його не продавали, аж поки у 2024-му не з'явилося відповідне оголошення.