Архітектори зі студії Bojaus Arquitectura спроєктували житло на околиці містечка Вальдеморильо в Іспанії. Хоча він взагалі не привабливий на вигляд, ідея проєкту це виправдовує, пише 24 Канал, посилаючись на White mad.

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"Покинутий" будинок від іспанських архітекторів

На вигляд це житло нагадує покинутий будівельний майданчик: оголені стіни, безлад навколо та під’їзна дорога, що веде прямо з поля. Цікаво те, що створити такий вигляд і було задумом архітекторів.

Новий будинок у стилі недобудови / Фото whitemad

Творці проєкту хотіли, щоб будівля з її суворими формами нагадувала старі фортеці на кастильському плато та кам'яні будинки в португальському Монсанто.

Будинок площею 190 квадратних метрів звели у 2024 році на скелястому майданчику та пологому схилі. Він повністю збудований з бетону – стіни мають товщину 50 сантиметрів.

Стримана обробка всередині / Фото whitemad

Будинок і дерева, що його оточують, – це повноцінна композиція. Найважливішим є дуб, який оточений меншими деревами. Щоб зберегти їх усіх, архітектори спроєктували будівлю в Х-подібній формі.

Будинок X побудований на кілька поколінь. Глибоко вкорінений у ландшафт, як і гранітні валуни та дерева, що його оточують, також,

– підсумовують архітектори з Bojaus Arquitectura.

Архітектори хотіли, щоб будівля органічно вписалася в ландшафт і стала його частиною. Видається, вони досягли своєї мети, адже дивлячись на фото, виникає враження, що спочатку була зведена будівля, а згодом вона заросла. А правда інша: "покинутий" будинок зводили під природу.