Якого саме поверху уникають японці та як це пояснити, 24 Канал розповідає з посиланням на Новини.LIVE.

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Страх японців перед цифрою 4

Традиція наділення цифр певним значення для японців – давня та має глибоке коріння. Наприклад, цифра 4 співзвучна зі словом смерть. Тому в багатьох житлових будинках, готелях і офісах немає 4 поверху. На ліфтах є позначка 3 поверху, а далі 5 або ж 3а замість 4. Також 4 поверх можуть позначати літерою F (від англійського fourth – четвертий).

Навіть в лікарнях палати не нумерують 4, а деякі авіакомпанії уникають цієї цифри у нумерації сидінь у літаках.

Крім того, в Японії не дуже люблять 9, адже ця цифра співзвучна зі словом "страждання". Тому її також уникають, використовуючи натомість 9а або одразу 11. Однак це трапляється рідше.



У ліфтах 3 поверх часто позначають як 3а / Фото Asia News

Зауважимо, що в часи Радянського Союзу дев'ятиповерхові будинки зводили не просто так. Саме така кількість поверхів була зумовлена певними економічними, технічними та безпековими факторами.

Чи дотримуються цієї традиції в наші дні

Сучасні японці ставляться до наділення цифр певним значення по-різному. Дехто сприймає це як частину культурної спадщини, яку слід поважати. Натомість інші переконані, що це пережиток минулого, якого слід позбутися.

Проте навіть ті, хто не вірить у силу забобонів, часто уникають використання цифри 4 з поваги до традицій і почуттів інших.

