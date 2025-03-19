Какого именно этажа избегают японцы и как это объяснить, 24 Канал рассказывает со ссылкой на Новости.LIVE.

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Страх японцев перед цифрой 4

Традиция наделения цифр определенным значением для японцев – древняя и имеет глубокие корни. Например, цифра 4 созвучна со словом смерть. Поэтому во многих жилых домах, отелях и офисах нет 4 этажа нет 4 этажа. На лифтах есть пометка 3 этажа, а дальше 5 или же 3а вместо 4. Также 4 этаж могут обозначать буквой F (от английского fourth – четвертый).

Даже в больницах палаты не нумеруют 4, а некоторые авиакомпании избегают этой цифры в нумерации сидений в самолетах.

Кроме того, в Японии не очень любят 9, ведь эта цифра созвучна со словом "страдание". Поэтому ее также избегают, используя вместо 9а или сразу 11. Однако это случается реже.



В лифтах 3 этаж часто обозначают как 3а / Фото Asia News

Заметим, что во времена Советского Союза девятиэтажные дома возводили не просто так. Именно такое количество этажей было обусловлено определенными экономическими, техническими и безопасными факторами.

Придерживаются ли этой традиции в наши дни

Современные японцы относятся к наделению цифр определенным значением по-разному. Некоторые воспринимают это как часть культурного наследия, которую следует уважать. Зато другие убеждены, что это пережиток прошлого, от которого следует избавиться.

Однако даже те, кто не верит в силу суеверий, часто избегают использования цифры 4 из уважения к традициям и чувствам других.

