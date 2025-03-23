Архитекторы из студии Bojaus Arquitectura спроектировали жилье на окраине городка Вальдеморильо в Испании. Хотя он вообще не привлекательный на вид, идея проекта это оправдывает, пишет 24 Канал, ссылаясь на White mad.

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"Заброшенный" дом от испанских архитекторов

На вид это жилье напоминает заброшенную строительную площадку: оголенные стены, беспорядок вокруг и подъездная дорога, ведущая прямо с поля. Интересно то, что создать такой вид и было замыслом архитекторов.

Новый дом в стиле недостроя / Фото whitemad

Создатели проекта хотели, чтобы здание с его строгими формами напоминало старые крепости на кастильском плато и каменные дома в португальском Монсанто.

Дом площадью 190 квадратных метров возвели в 2024 году на скалистой площадке и пологом склоне. Он полностью построен из бетона – стены имеют толщину 50 сантиметров.

Сдержанная отделка внутри / Фото whitemad

Дом и деревья, что его окружают, – это полноценная композиция. Важнейшим является дуб, который окружен меньшими деревьями. Чтобы сохранить их всех, архитекторы спроектировали здание в Х-образной форме.

Дом X построен на несколько поколений. Глубоко укоренен в ландшафт, как и гранитные валуны и деревья, что его окружают, также,

– подытоживают архитекторы из Bojaus Arquitectura.

Архитекторы хотели, чтобы здание органично вписалось в ландшафт и стало его частью. Кажется, они достигли своей цели, ведь глядя на фото, возникает впечатление, что сначала было возведено здание, а впоследствии оно заросло. А правда другая: "заброшенный" дом возводили под природу.