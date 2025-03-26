Дом является не просто экспериментом с формами, а воплощением любви к окружающей среде. Об этом рассказывает 24 Канал, ссылаясь на Realtor.com.

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Как выглядит дом из красных бочек

Проект разработал известный местный архитектор Мики Муэнниг, которого называют "человеком, который построил Биг-Сур". Это не первый экологический дом американца, который становится как часть природы. Однако Barrel House действительно уникальный, ведь за основу архитектор взял винные бочки.

Дом общей площадью 180 квадратов состоит из двух соединенных бочек. Поскольку конструкция оказалась высокой, это позволило спланировать два этажа. На нижнем уровне расположены две спальни, туалетная комната, открытая кухня и мансарда.

Уникальное жилье с видом на Тихий океан / Фото Realtor.com

Каждое помещение организовано так, что днем хорошо освещается солнцем. А еще из панорамных окон можно любоваться видом на океан и прибрежный ландшафт.

Есть гостевой коттедж и даже огород

На территории площадью 5 акров расположен гостевой коттедж. Он также сделан из восстановленной винной бочки из красного дерева. Внутри есть уютная спальня, полноценная кухня, душевая, терраса и обеденная зона под открытым небом.

Поблизости расположен огород и сад, а частная пешеходная дорожка ведет к скрытому пляжу под кручами. Несмотря на ощутимое уединение, дом расположен всего в нескольких минутах езды от ключевой местной инфраструктуры.

Интересно, что Barrel House долгое время находился в собственности только одной семьи. Более 40 лет его не продавали, пока в 2024-м не появилось соответствующее объявление.