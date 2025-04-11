В Киеве исследовали состояние 5-звездочных отелей: соответствуют ли они международным стандартам

В столице проанализировали состояние отелей премиум-сегмента на соответствие международным стандартам. В целом пятизвездочные отели в Киеве соответствуют основным требованиям, однако им не хватает уникальных особенностей и инноваций.

О том, что есть и чего не хватает Киеву для интеграции в мировую гостиничную экосистему, говорится в исследовании, которое провела компания Ino.The Developer, информирует 24 Канал.

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Почему наличие премиальных отелей важно в условиях войны

В условиях войны разговор о пятизвездочных отелях может казаться неуместным. Однако мировой опыт свидетельствует о том, что именно объекты высшей категории становятся ключевыми центрами международной дипломатии в кризисных регионах.

Для эффективной работы дипломатических миссий, международных журналистов, гуманитарных организаций и бизнес-делегаций очень важны безопасность, автономность, техническое оснащение, надежный сервис.

Как отметила основательница и СЕО Ino.The Developer Валентина Кравченко, исследование показывает: Киев нуждается в современных, технологических гостиницах международного уровня, которые бы имели персонализированный сервис, безопасность и стратегическую функцию. Это не только о комфорте, а об инфраструктуре для восстановления Украины и углубления международных связей.

Сегодня бизнес-туристы, топ-менеджеры, дипломаты и международные партнеры Украины ищут не просто кровать и завтрак. Они ищут надежное и безопасное место для отдыха и работы, которое будет отвечать современным вызовам,

– объяснила Кравченко.

Каковы мировые стандарты и соответствуют ли им гостиницы Киева

По результатам анализа, пятизвездочные отели Киева соответствуют базовым критериям категории. Однако им не хватает уникальных особенностей и инноваций, которые популярны в мировой практике. Речь идет о smart-решения, биофильный дизайн, wellness-зоны, частные пространства и персонализированный сервис.

Кроме того, в мире есть четкие стандарты площадей номеров:

стандартные имеют 30 – 35 квадратных метров;

делюкс – до 45 квадратов;

люксы – от 80 квадратов и более;

президентские – более 100 квадратов.

Зато в Киеве показатели ниже: стандартные номера имеют площадь от 21 квадратного метра, а люксы редко превышают 60 – 70 квадратов.

Часто посетители премиальных отелей ожидают от заведения wellness-зон / Фото Hrewards

Исследование также свидетельствует о том, что основной доход отели получают именно от номеров (60 %) именно от номеров (60 – 70%) и F&B, то есть от продажи еды и напитков (20 – 25%), а от события только 5 – 10%.

Инвестируя в качественное проектирование номеров с акцентом на пространство для работы и отдыха, а также в рестораны с локальной кухней, отель может не только максимизировать прибыль, но и создать уникальное предложение для международных гостей.

В мировых отелях посетителя уже не удивишь гибкими конференц-пространствами, которые включают большие залы площадью до 500 квадратных метров, средние залы (200 квадратов), а также отдельные переговорные комнаты (50 квадратов), оснащены современным оборудованием.

Киевский гостиничный рынок пока испытывает дефицит именно таких пространств именно таких пространств. Столичные гостиничные конференц-залы в основном имеют ограниченную функциональность и недостаточно технически оснащены для проведения мероприятий международного уровня.

В мире отели все чаще имеют удобные и просторные залы для конференций / Фото Depositphotos

Кроме бизнес-функций, такие пространства должны быть спроектированы с учетом требований безопасности и возможности быстрой адаптации под гуманитарные и кризисные потребности, что очень важно в условиях нестабильности. Исследование также показывает, что развитие такого формата отелей окажет положительное влияние на экономику через создание рабочих мест в различных сферах.

Подытоживая, Ino.The Developer отмечает – сотрудничество с мировыми гостиничными сетями позволит не только внедрить проверенные стандарты качества, но и интегрировать Киев в глобальные системы бронирования и лояльности.