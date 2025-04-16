Женщина переселилась на круизный лайнер и живет там бесплатно: как ей это удается

Американка Кристин Кестело живет на круизном лайнере и уже посетила более 100 стран. Она не тратит деньги на жилье и еду.

Как женщине удается путешествовать бесплатно, 24 Канал рассказывает со ссылкой на Daily Star.

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Необычный образ жизни американки

Кристин Кестело уже более 10 лет живет необычной жизнью. Женщина проводит половину года в плавании на круизном лайнере. Она посещает экзотические страны, не оплачивая проживание и питание. Все благодаря тому, что ее муж Пит – главный механик на борту.

За годы путешествий Кристин уже успела посетить 106 стран. Женщина рассказала, что имеет постоянную каюту, которую считает лучшей на всем корабле.

Я живу на лайнере как гость, однако с преимуществами члена экипажа,

– отметила она.



Американка годами бесплатно живет на круизном лайнере / Фото dutchworld_americangirl

Особенности жизни на лайнере

Кроме бесплатного проживания, Кристин также имеет 50% скидки на спа, напитки и покупки в магазинах на борту, а еще льготный доступ к интернету.

Однако даже в жизни на борту есть свои ограничения. Женщине как жене старшего члена команды нельзя играть в игровые автоматы, чтобы избежать недоразумений и обвинений в мошенничестве в случае победы.

Кестело отмечает, что с уважением относится к гостям лайнера: "Если бассейн переполнен, я уступаю место, ведь люди заплатили за отдых, а я – нет". Кроме того, она всегда покидает корабль позже гостей.

Несмотря на годы в плаваниях, Кристин отмечает, что не чувствует разницы между сушей и морем. "Меня это больше не беспокоит. За 12 лет я привыкла", – подытоживает американка.