Разница – сотни тысяч гривен: сколько стоит аренда дома в Киеве и пригороде

Аренда дома под Киевом может стоить как 12 тысяч гривен, так и более 400 тысяч гривен в месяц. Перед летом украинцы активнее ищут такое жилье, но цены растут не во всех районах.

Как изменились цены на аренду домов в Киеве и пригороде

В мае 2026 года медианная стоимость аренды дома в Киеве составляла 110 тысяч гривен, сообщает OLX Недвижимость.

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В пригороде разрыв значительно больше: отдельные локации стоят в несколько раз дороже, чем в Киеве, другие – намного дешевле.

Самым дорогим среди населенных пунктов был Козин. Там медианная стоимость аренды дома достигла 442 тысяч гривен. Высокие цены также были в Лебедевке – 381 тысяча гривен, а в Вишенках и Романкове – по 176 тысяч гривен.

В некоторых пригородах арендная плата держалась на уровне, близком к киевскому. В Гатном дом можно было арендовать за 115 тысяч гривен, в Гнидине – за 109 тысяч гривен, в Белогородке – за 97 тысяч гривен, в Гореничах – за 88 тысяч гривен. В Украинке и Подгорцах медианная цена была одинаковой – 79 тысяч гривен.

Более доступными оставались Гостомель и Чабаны, где аренда составляла по 70 тысяч гривен. В Новых Петровцах дом можно было арендовать за 62 тысячи гривен, в Вышгороде – за 53 тысячи гривен, в Ирпене – за 25 тысяч гривен, а в Броварах – за 12 тысяч гривен.

За год часть пригородов существенно подорожала, но в других районах медианная цена, напротив, снизилась. Это показывает, что рынок аренды домов не движется в одном направлении даже в окрестностях Киева.

Аренда домов / Инфографика OLX Недвижимость

Как изменился спрос на аренду домов

Спрос также менялся неравномерно. В Киеве количество откликов на объявления об аренде домов за год уменьшилось на 17%.

Меньше интересовались домами в Ходосовке, где количество откликов упало на 51%. В Вишенках спрос сократился на 48%, в Гатном – на 47%, в Гнидине – на 35%, в Вышгороде – на 33%. В Новых Петровцах количество откликов сократилось на 26%, а в Белогородке – на 22%.

В то же время в некоторых населенных пунктах интерес к аренде вырос. Наиболее заметно – в Новых Подгорцах, где количество запросов увеличилось на 75%. В Чабанах спрос вырос на 53%, в Хотяновке – на 44%, в Украинке – на 32%. В Лебедовке количество отзывов выросло на 16%, в Гостомеле – на 10%, в Козине – на 8%.

Эти данные показывают, что цена и спрос не всегда меняются одинаково. Например, в Белогородке аренда за год резко подорожала, но количество запросов уменьшилось. Похожая ситуация наблюдалась и в Гнидине. Для арендаторов важна не только локация, но и то, насколько цена соответствует их ожиданиям.

Дорожает ли аренда домов перед летом

В мае 2026 года, по сравнению с апрелем, четкой тенденции к сезонному подорожанию не наблюдалось. В Белогородке медианная цена за месяц выросла на 12%, в Гатном – на 4%. Зато в Ходосовке аренда подешевела на 19%, а в Подгорцах – на 45%.

Спрос перед началом лета в основном рос. В Хотяновке количество запросов увеличилось на 10%, в Козине – на 13%, в Ходосовке – на 32%, в Романкове – на 35%, в Гнидине – на 48%. Наибольший рост за месяц наблюдался в Подгорцах – 116%.

В Киеве за месяц значительных изменений не произошло: спрос вырос лишь на 2%, а медианная цена аренды дома осталась на уровне апреля. Поэтому сезонный интерес к домам не стал одинаковым сигналом для всего рынка: в каждой локации цена зависела от спроса, стоимости предложений и привлекательности самого населенного пункта.

Сколько стоят дома в Киеве

В Киеве самые дорогие дома находятся в Печерском районе, где цены достигают 925 тысяч долларов, а самые дешевые – на левом берегу, в частности в Дарницком районе – 180 тысяч долларов.

В пригороде Киева, например, в Козине цены достигают 876 тысяч долларов, однако есть варианты до 100 тысяч долларов в таких населенных пунктах, как Гостомель и Васильков.