Киев вытеснили из тройки: где в Украине самая дорогая аренда однокомнатного жилья

В Украине изменился рейтинг самых дорогих городов для аренды жилья – столица больше не входит в тройку в сегменте однокомнатных квартир. Лидерство перехватили западные регионы, где цены растут быстрее всего из-за высокого спроса.

Где сейчас дороже всего арендовать однокомнатное жилье?

О том, каковы цены на аренду жилья в Украине, где они за I квартал 2026 года выросли наиболее ощутимо, свидетельствуют данные ЛУН.

Самым дорогим городом для аренды жилья стал Ужгород. Там за аренду однокомнатной квартиры в среднем просят 22 тысячи гривен в месяц.

Такой уровень цен объясняется сочетанием нескольких факторов: город имеет ограниченный жилой фонд, активный приток переселенцев и бизнеса, а также стабильно высокий спрос при низком количестве новых предложений на рынке.

В тройку лидеров также входят:

Львов – 17,6 тысяч гривен;

Ивано-Франковск – 17,6 тысячи гривен.

Киев опустился ниже и потерял позицию в тройке, хотя еще раньше стабильно входил в число самых дорогих городов. Чтобы снять однокомнатное жилье в столице, придется выложить 16,8 тысячи гривен в месяц.

Несмотря на высокие цены, в столице фиксируют более сдержанную динамику. В частности, за последний год в Киеве произошла частичная коррекция стоимости аренды, что связано с насыщением рынка и изменением спроса.

В то же время в западных городах цены продолжают активно расти из-за:

внутренней миграции;

повышенного спроса на более безопасные регионы;

ограниченного предложения жилья.

В целом рынок аренды демонстрирует неравномерную динамику. В центральных городах также зафиксировали существенный рост аренды однокомнатного жилья:

Черкассы – 12 тысяч гривен, рост на 20%;

Винница – 14 тысяч гривен, рост на 27%.

В то же время в прифронтовых регионах аренда остается значительно дешевле:

Харьков – 6 тысяч гривен, рост цен на 50%;

Николаев – 7 тысяч гривен, рост цен на 17% рост цен на 17%;

Сумы – 6,5 тысяч гривен, падение цен на 35%.

Какая ситуация на рынке двух- и трехкомнатного жилья?

В сегменте двухкомнатного жилья арендные ставки демонстрируют существенный рост, причем в отдельных городах – особенно резкий. Самое заметное подорожание зафиксировано в Ужгороде, где цены выросли на 68% в годовом измерении. Значительная динамика также наблюдается в Тернополе (+28%), Виннице (+20%) и Одессе (+19%).

В то же время стабильный рост продолжается и в западных областных центрах – в частности во Львове (+17%) и Ивано-Франковске (+10%), а также в других городах страны. Абсолютными лидерами по темпам повышения арендной платы стали Запорожье и Харьков, где средние цены подскочили на 81% и 73% соответственно по сравнению с прошлым годом.

Это происходит благодаря эффекту низкой базы: до того цена аренды в этих городах держалась на своем минимуме, 4 тысячи гривен за однокомнатную в Харькове и 5 тысяч гривен за однокомнатную в Запорожье,

– отметила Людмила Кирюхина, руководитель ЛУН Статистики.

В сегменте трехкомнатных квартир динамика арендных ставок также оказалась довольно стремительной, а в отдельных городах – рекордной. Наибольший рост зафиксирован в Харькове: за год цены подскочили на 88% и достигли в среднем 15 тысяч гривен.

Ощутимое подорожание просторного жилья зафиксировали и в других регионах – в частности в Хмельницком (+27%), Полтаве (+25%), Житомире (+22%) и Виннице (+21%). Умеренные, но стабильные темпы роста демонстрируют Львов (+20%), Днепр (+19%) и Ивано-Франковск (+18%), что свидетельствует об общенациональном тренде повышения стоимости аренды больших квартир.

Чего ожидать дальше?

Аналитики прогнозируют, что Запад Украины и в дальнейшем будет оставаться самым дорогим сегментом рынка аренды, ведь спрос там стабильно превышает предложение.

В ближайшей перспективе цены могут и дальше расти, особенно в городах с ограниченным жилым фондом и высокой концентрацией переселенцев.

Где аренда жилья "съедает" наибольшую часть дохода?

По данным исследования DIM.RIA и robota.ua, в Украине аренда жилья больше всего нагружает бюджет в западных городах: в частности, в Ужгороде она "съедает" до 92% средней зарплаты, что является самым высоким показателем в стране. Высокой остается доля расходов и в Киеве – около 72% дохода, тогда как во Львове она составляет 64%, в Днепре – 54%, а в Одессе – 42%.

В то же время самое доступное жилье – в прифронтовых городах: в Харькове аренда забирает около 19% дохода, а в Чернигове – примерно 22%, что значительно ниже средних показателей по стране.

О чем еще говорится в квартальном отчете от ЛУН?

Квартиры остаются самым популярным жильем среди украинцев: спрос на них стабильно выше и восстанавливается быстрее после спадов. Интерес к частным домам тоже растет, но составляет примерно 50 – 70% от спроса на квартиры из-за высокой стоимости и более длинного выбора. В то же время динамика обоих сегментов подобная: после падения в 2024 году спрос начал восстанавливаться в 2025-м и продолжает расти в 2026-м, что свидетельствует о стабилизации рынка.

Цены на квартиры в новостройках в 2026 году продолжают расти в большинстве городов Украины, а одним из лидеров по стоимости квадратного метра остается Львов. В среднем по стране квадрат на первичном рынке стоит около 900 – 1 400 долларов, западные регионы активно приближаются к верхней границе. В то же время рынок демонстрирует общее восстановление спроса и постепенное подорожание жилья, что подтверждает стабилизацию после предыдущих спадов.