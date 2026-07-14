Квартиры не сдают даже со скидкой: как атаки изменили рынок жилья в Киеве

После усиления атак арендаторы в Киеве и пригороде начали отказываться от жилья в отдельных районах, даже если владельцы снижают цену. Спрос смещается на нижние этажи и районы, которые люди считают более безопасными, а близость к центру уже не имеет такого значения, как раньше.

Как атаки повлияли на спрос на аренду в Киеве

В районах, которые арендаторы считают опасными, квартиры сдавать становится все сложнее. Некоторые объекты почти не просматривают даже после существенного снижения стоимости, рассказал руководитель агентства недвижимости "КиевДомСервис" Андрей Романов в комментарии Минфину.

Эксперт пояснил, почему трехкомнатную квартиру площадью 130 квадратных метров в новом жилом комплексе на Лукьяновке до начала полномасштабной войны сдавали за 2 500 долларов в месяц. Впоследствии арендную ставку снизили до 1 800 – 2 000 долларов, однако теперь владелец не может найти арендатора даже за 1 000 долларов.

Среди районов, которых люди стараются избегать, называют Лукьяновку, Дарницу и Святошин. Меньше интереса вызывает и жилье рядом с промышленными зонами, складами, заправками, логистическими объектами и почтовыми отделениями.

Квартиру может быть сложно сдать даже в неповрежденном доме, если рядом находятся объекты, сильно пострадавшие после атак. Арендаторы обращают внимание не только на состояние жилья, но и на все, что расположено вокруг.

Изменились и требования к этажу. Чаще всего люди ищут квартиры на первом, втором или третьем этаже, тогда как верхние этажи рассматривают реже.

Куда переезжают арендаторы и что происходит с ценами

Часть арендаторов уезжает из Киева в пригород. Среди районов, которые выбирают чаще всего, – Обуховская, Петропавловская и Софиевская Борщаговка, Ирпень и Буча.

В то же время интерес к центру Киева снижается. Отдельные квартиры и дома в Софиевской и Петропавловской Борщаговке уже могут стоить дороже, чем жилье в центре столицы.

Несмотря на летний сезон, спрос на аренду остается высоким, а хорошие квартиры сдаются быстро. Привычных летних скидок в этом году нет, а цены в Киеве и пригороде в целом остаются стабильными.

После атаки отток жителей начался и из Вишневого. Новое жилье ищут не только арендаторы, но и владельцы поврежденных квартир, которые пока не готовы покупать другую недвижимость. Даже более низкая цена в Вишневом не всегда помогает быстро сдать квартиру. Часть людей готова платить больше, но выбрать другое место.

Напомним, после массированной атаки в Вишневом повреждено 280 жилых домов – 253 частных и 27 многоквартирных. Правительство направит более 3 миллиардов гривен на восстановление разрушенного жилья, капитальный ремонт поврежденных домов, восстановление сетей и выплату компенсаций по программе "еВосстановление".