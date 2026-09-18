Не Киев и не Одесса: где арендная плата за год подорожала более чем на 40%

На фоне усиления обстрелов арендные ставки в Киеве и Одессе заметно снизились, хотя квартиры в этих городах по-прежнему быстро находят арендаторов. На западе Украины ситуация противоположная – жилье продолжает дорожать.

Как изменились цены на аренду в Киеве, Одессе и на западе Украины

По данным ЛУН, за последний месяц аренда однокомнатных квартир в Киеве подешевела на 3%. Сейчас такое жилье в столице в среднем стоит 18 тысяч гривен в месяц. В Одессе падение было значительно заметнее – на 11%, а средняя ставка опустилась до 13,4 тысячи гривен.

В западных городах цены, напротив, продолжили расти. В Ужгороде аренда однокомнатной квартиры подорожала на 8% – до 29,1 тысячи гривен. Во Львове средняя ставка выросла на 9% и достигла 26,9 тысячи гривен, а в Ивано-Франковске – на 11%, до 22,4 тысячи гривен.

Цены на аренду в Киеве, Одессе и на западе Украины / Инфографика ЛУН

За год разница между городами стала еще более заметной. Во Львове аренда однокомнатного жилья подорожала на 43,5%, в Ивано-Франковске – на 42%, а в Ужгороде – на 40%. В Киеве средняя ставка осталась примерно на уровне прошлого года. В Одессе, несмотря на нынешнее снижение, аренда по-прежнему на 12% дороже, чем год назад.

Как обстрелы влияют на рынок аренды

Руководитель отдела статистики ЛУН Людмила Кирюхина объясняет, что с середины 2022 года обстрелы оказали относительно небольшое прямое влияние на арендные ставки, особенно в Киеве. Рынок постепенно адаптировался, а спрос оставался стабильным.

То, что мы видим сейчас в Киеве, – первый за долгое время сигнал о том, что интенсивность ударов в столице снова сказывается на готовности платить за аренду в конкретном городе,

– отметила эксперт.

В то же время квартиры в больших городах не простаивают долго: в Киеве однокомнатные квартиры сдаются в среднем за 4 дня, в Одессе – за 5, а во Львове – за 6.

На ситуацию также может влиять внутренняя миграция – не только между городами, но и между районами одного города. Перед отопительным сезоном арендаторы могут уделять больше внимания автономному отоплению и энергоснабжению, наличию укрытия поблизости и готовности дома к возможным отключениям.

Напомним, аренда энергонезависимого дома в Киевской области в 2026 году может стоить от 35 тысяч до нескольких сотен тысяч гривен в месяц. Самыми дорогими являются большие автономные дома в престижных пригородах столицы.