Кому в Украине труднее всего арендовать жилье: какая причина отказов наиболее ощутимо выросла за год

Почти половина украинцев планирует арендовать жилье в ближайшие месяцы, однако отдельным категориям арендаторов найти жилье становится все сложнее.

Подробно о том, у кого возникают трудности при аренде жилья и почему, 24 Канал рассказывает ссылкой на OLX Недвижимость.

Читайте также В Украине меняют законодательство: будут ли забирать жилье за долги

С какими проблемами сталкиваются украинцы при аренде жилья?

Согласно данным исследования 40% украинцев намерены арендовать жилье в ближайшее время, 37% уже снимают, а еще 8% находятся на этапе оформления документов. Чаще всего украинцы снимают жилье, чтобы жить отдельно – так ответили более половины.

Самая большая проблема – высокие цены (89%). Также 75% чувствуют конкуренцию на рынке. Часто арендодатели отказывают арендаторам с животными, ВПО, людям с инвалидностью, военным. Больше всего вырос уровень отказов семьям с маленькими детьми – на 14% за год.

По мнению арендаторов, владельцы чаще всего учитывают следующее:

наличие домашних животных – 88%, детей – 87%, количество жителей – 83%, поведение и вид – 82%, платежеспособность – 80%;

регион происхождения – 71%, статус ВПЛ – 61%, язык общения – 42%.



Трудности, которые возникают у арендаторов / Инфографика OLX Недвижимость

Что об этом говорят арендодатели?

Арендодатели называют ключевыми критериями платежеспособность (60%) и наличие животных (59%). Политические взгляды или язык их интересуют значительно реже – 7% и 3% соответственно.

Спрос на аренду в Украине остается высоким, а требования к жилью и арендаторов продолжают меняться под влиянием войны, релокации и новых бытовых потребностей.



На что обращают внимание арендодатели / Инфографика OLX Недвижимость

Заметим, юрист в комментарии для Finance.ua отметил, что отметка "без животных" в объявлении об аренде жилья формально может стать основанием для подачи жалобы. Впрочем, на практике такие ситуации почти никогда не доходят до реального рассмотрения.

Справка. Исследование проведено Factum Group в сентябре 2025 года по заказу OLX Недвижимость. В нем сравнили данные результатов исследований за третий квартал 2025 и четвертый квартал 2024 года.

Какими были результаты предыдущего исследования по аренде и животным?

В августе 2025 года эксперты OLX Недвижимость тоже писали, что арендовать жилье с животными в Украине сложно: только 53,4% владельцев готовы рассматривать таких арендаторов. Хотя 77% уже имели подобный опыт, положительно его оценила лишь половина.

Владельцы животных часто сталкиваются с дополнительными требованиями – повышенной оплатой, большим задатком или условиями компенсации возможных повреждений. Процесс аренды для них действительно непростой: 55% назвали поиск жилья очень сложным, 78,3% получали отказы, 56,3% сталкивались с повышенной ценой, а 30,8% – с усиленным контролем. В то же время только 14% признались, что их любимцы что-то портили, и такие случаи обычно решали ремонтом или компенсацией.

Кроме того, риэлторы иногда распространяют видео с квартирами, в которой жили с домашними любимцами. Обычно такие помещения в очень хорошем состоянии.