Адвокат Роман Симутин в своем ютубе объяснил, какую сумму нужно задолжать украинцам, чтобы рисковать потерей жилья. Его цитирует 24 Канал.

Что именно планируют изменить?

Главная идея законопроекта 14005 – ускорить и повысить эффективность исполнения судебных решений. Значительную часть процедур хотят перевести в онлайн, чтобы обмен документами происходил без бумажных задержек. Поэтому должники будут иметь меньше времени на выполнение требований Государственной исполнительной службы.

Также должна заработать новая автоматизированная система взыскания долгов. Она улучшит взаимодействие между банковскими учреждениями, исполнительной службой, государственными органами. Система объединит данные Единого реестра должников с другими государственными базами.

После вступления закона в силу арест средств, блокировка карточек или электронных кошельков будут происходить автоматически – сразу после открытия исполнительного производства и без непосредственного участия исполнителя.

Какими будут последствия попадания в реестр должников?

Пребывание в Едином реестре должников будет иметь существенные ограничения: человеку могут отказать в операциях с недвижимостью или другим имуществом – продаже, дарении, залоге. Нотариусы, банки и регистраторы просто не смогут провести такие действия. Отдельно определено, что должники по алиментам будут попадать в реестр уже после трехмесячной неуплаты.



Могут ли отобрать жилье?

В соцсетях активно распространяются опасения относительно якобы разрешения "выламывать двери" должникам. На самом же деле исполнители смогут зайти в жилье только по решению суда и в сопровождении полиции.

По словам адвоката, подобные ситуации будут единичными. Страхи относительно массового "отбора квартир" также преувеличены. Закон не расширяет оснований для этого. Как и раньше, принудительная продажа возможна только в случае, когда долг превышает 20 минимальных зарплат – сейчас это 160 тысяч гривен.

Кроме того, если недвижимость является единственным жильем или там зарегистрированы дети или люди с инвалидностью, реализовать ее из-за долгов почти нереально. Такие ситуации случаются крайне редко.

Когда при продаже квартиры можно не платить налоги?

В 2025 году продажа недвижимости в Украине сопровождается налогами, но закон предусматривает льготы для отдельных категорий граждан и типов сделок. Продавец уплачивает НДФЛ и военный сбор, а размер налогов зависит от количества продаж, срока владения имуществом и типа объекта.

Продажа жилья, которым владеют более трех лет и которое продается впервые за год, не подлежит налогообложению. Льготы также действуют при продаже недвижимости, полученной в наследство или в подарок от близких родственников, а также для пенсионеров, людей с инвалидностью и ветеранов.