Адвокат Роман Сімутін у своєму ютубі пояснив, яку суму потрібно заборгувати українцям, щоб ризикувати втратою житла. Його цитує 24 Канал.

Що саме планують змінити?

Головна ідея законопроєкту 14005 – прискорити та підвищити ефективність виконання судових рішень. Значну частину процедур хочуть перевести в онлайн, щоб обмін документами відбувався без паперових затримок. Через це боржники матимуть менше часу на виконання вимог Державної виконавчої служби.

Також має запрацювати нова автоматизована система стягнення боргів. Вона покращить взаємодію між банківськими установами, виконавчою службою, державними органами. Система об'єднає дані Єдиного реєстру боржників з іншими державними базами.

Після набуття законом чинності арешт коштів, блокування карток чи електронних гаманців відбуватимуться автоматично – одразу після відкриття виконавчого провадження та без безпосередньої участі виконавця.

Якими будуть наслідки потрапляння до реєстру боржників?

Перебування у Єдиному реєстрі боржників матиме суттєві обмеження: людині можуть відмовити в операціях із нерухомістю або іншим майном – продажу, даруванні, заставі. Нотаріуси, банки та реєстратори просто не зможуть провести такі дії. Окремо визначено, що боржники з аліментів потраплятимуть до реєстру вже після тримісячної несплати.



Чи можуть відібрати житло?

У соцмережах активно ширяться побоювання щодо нібито дозволу "виламувати двері" боржникам. Насправді ж виконавці зможуть зайти до житла тільки за рішенням суду та в супроводі поліції.

За словами адвоката, подібні ситуації будуть поодинокими. Страхи щодо масового "відбирання квартир" також перебільшені. Закон не розширює підстав для цього. Як і раніше, примусовий продаж можливий лише у випадку, коли борг перевищує 20 мінімальних зарплат – нині це 160 тисяч гривень.

Крім того, якщо нерухомість є єдиним житлом або там зареєстровані діти чи люди з інвалідністю, реалізувати її через борги майже нереально. Такі ситуації трапляються вкрай рідко.

Коли при продажі квартири можна не платити податки?

У 2025 році продаж нерухомості в Україні супроводжується податками, але закон передбачає пільги для окремих категорій громадян і типів угод. Продавець сплачує ПДФО та військовий збір, а розмір податків залежить від кількості продажів, терміну володіння майном і типу об'єкта.

Продаж житла, яким володіють понад три роки і яке продається вперше за рік, не підлягає оподаткуванню. Пільги також діють під час продажу нерухомості, отриманої у спадок або в подарунок від близьких родичів, а також для пенсіонерів, людей з інвалідністю та ветеранів.