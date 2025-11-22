Кому в Україні найважче орендувати житло: яка причина відмов найвідчутніше зросла за рік

Майже половина українців планує орендувати житло в найближчі місяці, проте окремим категоріям орендарів знайти помешкання стає дедалі складніше.

Детально про те, в кого виникають труднощі при оренді помешкання та чому, 24 Канал розповідає посиланням на OLX Нерухомість.

З якими проблемами зіштовхуються українці при оренді житла?

Відповідно до даних дослідження 40% українців мають намір орендувати житло найближчим часом, 37% уже винаймають, а ще 8% перебувають на етапі оформлення документів. Найчастіше українці винаймають житло, щоб жити окремо – так відповіла понад половина.

Найбільша проблема – високі ціни (89%). Також 75% відчувають конкуренцію на ринку. Часто орендодавці відмовляють орендарям із тваринами, ВПО, людям з інвалідністю, військовим. Найбільше зріс рівень відмов сім'ям із малими дітьми – на 14% за рік.

На думку орендарів, власники найчастіше зважають на таке:

наявність домашніх тварин – 88%, дітей – 87%, кількість мешканців – 83%, поведінку та вигляд – 82%, платоспроможність – 80%;

регіон походження – 71%, статус ВПО – 61%, мову спілкування – 42%.



Труднощі, які виникають в орендарів / Інфографіка OLX Нерухомість

Що про це кажуть орендодавці?

Орендодавці називають ключовими критеріями платоспроможність (60%) та наявність тварин (59%). Політичні погляди чи мова їх цікавлять значно рідше – 7% і 3% відповідно.

Попит на оренду в Україні залишається високим, а вимоги до житла та орендарів продовжують змінюватися під впливом війни, релокації та нових побутових потреб.



На що звертають увагу орендодавці / Інфографіка OLX Нерухомість

Зауважимо, юрист у коментарі для Finance.ua наголосив, що позначка "без тварин" в оголошенні про оренду житла формально може стати підставою для подання скарги. Втім, на практиці такі ситуації майже ніколи не доходять до реального розгляду.

Довідка. Дослідження проведено Factum Group у вересні 2025 року на замовлення OLX Нерухомість. У ньому порівняли дані результатів досліджень за третій квартал 2025 та четвертий квартал 2024 років.

Якими були результати попереднього дослідження щодо оренди й тварин?

У серпні 2025 року експерти OLX Нерухомість теж писали, що орендувати житло з тваринами в Україні складно: лише 53,4% власників готові розглядати таких орендарів. Хоча 77% вже мали подібний досвід, позитивно його оцінила лише половина.

Власники тварин часто стикаються з додатковими вимогами – підвищеною оплатою, більшим завдатком або умовами компенсації можливих пошкоджень. Процес оренди для них справді непростий: 55% назвали пошук житла дуже складним, 78,3% отримували відмови, 56,3% стикалися з підвищеною ціною, а 30,8% – із посиленим контролем. Водночас лише 14% зізналися, що їхні улюбленці щось псували, і такі випадки зазвичай вирішували ремонтом або компенсацією.

Крім того, рієлтори інколи поширюють відео з квартирами, в якій жили з домашніми улюбленцями. Зазвичай такі помешкання у дуже хорошому стані.