Детальніше про житло та його стан 24 Канал розповідає з посиланням на ролик Crazy_Rieltor у тіктоці.

Зверніть увагу Який вигляд має квартира в Києві, яку здають в оренду всього за 8 тисяч гривень

Який вигляд має квартира після орендарів з котом?

Рієлторка показала у мережі кадри з квартири на Русанівці після того, як з неї виселилися орендарі, які проживали там рік.

Гляньте, яка чистота скрізь. Був у них котик, а тут і сліду немає після нього, ні запаху,

– зазначає жінка на відео.

Та наголошує на прекрасному стані квартири. Аби надалі пропонувати її в оренду, навіть не потрібен клінінг.

Багато українців не хочуть здавати помешкання людям з домашніми квартирами. Однак, як показує приклад цієї квартири, це не є проблемою.

На завершення рієлторка закликала брати таких орендарів у приклад і так само дбати як про орендоване, такі і про власне житло.

У коментарях люди зауважують, що стан житла залежить від людини та її ставлення. Інші ж додають, що здавали власнику житло в такому ж ідеальному стані, коли жили там з котом.

Огляд квартири після проживання у ній пари з домашнім улюбленцем: дивіться відео

Важливо: юрист у коментарі Finance.ua зазначив, що фраза "без тварин" в оголошеннях про здачу квартири в оренду може вважатися підставою для скарги. Однак на практиці такі випадки рідко доходять до розгляду.

Які труднощі виникають у людей з тваринами при оренді житла?

У серпні експерти OLX Нерухомість дослідили, кому найважче орендувати житло в Україні. Виявилося, що лише 53,4% орендодавців готові здавати житло людям із тваринами. Хоча 77% уже мали таких орендарів, лише половина оцінила цей досвід позитивно.

Оренда для власників тварин часто супроводжується додатковими умовами: вищою платою, збільшеним завдатком або вимогами компенсації за можливі пошкодження.

Ситуація для таких орендарів дійсно складна. З тих, хто шукав житло за останні два роки, 55% назвали процес дуже складним, 78,3% отримували відмову через тварин, 56,3% стикались із підвищеною платою, а 30,8% – з посиленим контролем з боку власників. Водночас лише 14% орендарів зізналися, що їхні улюбленці щось зіпсували, і більшість таких випадків вирішувалися ремонтом або компенсацією.