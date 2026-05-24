Аренда "съедает" почти всю зарплату: где украинцам труднее всего снимать жилье

Стоимость аренды в Украине продолжает расти, но в некоторых городах она уже стала критической для местных жителей. В ряде регионов люди вынуждены отдавать за однокомнатную квартиру более половины зарплаты.

Где аренда больше всего бьет по карману

О ценах на аренду однокомнатного жилья в конце мая 2026 года свидетельствуют данные на ЛУН.

Читайте также Несмотря на близость к фронту: почему в Харькове дорожают квартиры и аренда

Худшая ситуация сейчас в Ужгороде. Там аренда однокомнатной квартиры забирает 77% медианной зарплаты. Средняя стоимость жилья в городе составляет 22,2 тысячи гривен.

На втором месте Львов и Ивано-Франковск – по 66%. Во Львове аренда однушки стоит в среднем 20 тысяч гривен, а в Ивано-Франковске – 17,8 тысячи гривен.

В города с самой высокой нагрузкой на зарплаты также вошли:

Луцк – 60%;

Черновцы – 57%;

Винница – 56%;

Черкассы – 52%;

Ровно – 51%;

Киев – 50%.

В столице медианная цена аренды однокомнатной квартиры сейчас составляет 17,5 тысячи гривен.

В каких городах аренда самая доступная

Наименьшую долю зарплаты на аренду тратят жители Херсона – всего 17%. В то же время в городе не хватает данных о средней стоимости аренды.

Среди городов, где жилье является относительно доступным, также:

Харьков – 27%;

Николаев – 30%;

Сумы – 32%;

Кропивницкий – 36%;

Чернигов – 38%;

Запорожье – 39%.

В Харькове медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет 7 тысяч гривен, в Сумах и Николаев – также 7 тысяч гривен.

В то же время во многих городах за год аренда существенно подорожала. Больше всего цены выросли в Запорожье – на 80%, Харькове – на 75% и Одессе – на 33%.

Что известно о ситуации на рынке аренды по итогам апреля?

По данным отчета DIM.RIA за апрель 2026 года рынок аренды жилья в Украине показал противоречивую динамику: в части регионов количество объявлений выросло, однако цены продолжили повышаться.

Самой дорогой для аренды однокомнатных квартир стала Закарпатская область, где средняя стоимость жилья достигла 23,4 тысячи гривен в месяц. Киев оказался почти на одном уровне с Закарпатьем – в столице аренда однокомнатной квартиры стоит в среднем 23 тысячи гривен. В то же время самое дешевое жилье – на Сумщине, где снять однокомнатную квартиру можно в среднем за 5,5 тысячи гривен в месяц.

Аналитики также отметили, что наибольший дисбаланс между спросом и предложением фиксируют в Харьковской области: там на одно объявление претендуют в среднем 12 арендаторов.